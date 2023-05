Ebner will Kennzeichnungspflicht für Berichte über anonyme Anzeigen

Die Volkspartei Niederösterreich sieht sich - und andere Parteien - als Opfer anonymer Anzeigen und der medialen Berichterstattung darüber. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner spricht von einer Reihe an anonymen Anzeigen, die vor der Landtagswahl aufgekommen sind. Er nennt als Beispiele Anzeigen beim Unabhängigen Parteientransparenzsenat (UPTS) gegen die Volkspartei NÖ, gegen die Landeshauptfrau, Ebner selbst und ihre Pressesprecher. Weitere Beispiele sind eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien gegen die Volkspartei NÖ oder eine bei der WKStA gegen Franz Schnabl. Aus dem UPTS heißt es auf Nachfrage, dass in den vergangenen Monaten nach einer anonymen Anzeige kein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet wurde. Das bedeutet aber nicht, dass die Meldungen nicht an den Rechnungshof weitergegeben werden, der die Vorwürfe seinerseits überprüft und danach immer noch weitere Schritte setzen kann. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen kürzlich eingestellt, die WKStA hat sie nicht aufgenommen.

Geht es nach Ebner, sollte Berichterstattung, die auf Basis solcher anonymer Anzeigen basiert, künftig gekennzeichnet werden. So könnte man das Vertrauen in Politik und Medien wieder erhöhen, meint Ebner. Er will dafür eine freiwillige Lösung, hält aber auch eine gesetzliche für möglich. Dazu werde er das Gespräch mit Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) aufnehmen. Außerdem kündigte er Gespräche mit den niederösterreichischen Medienhäusern an.

„Schlussendlich ist eine anonyme Anzeige zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als eine abgegebene Behauptung. Klar ist auch in Zukunft: Dass alles berichtet werden soll und kann, was das jeweilige Medium für berichtenswert hält. Dass das Instrument der anonymen Anzeige wichtig ist, um geschützt Unrechtmäßigkeiten in allen Lebensbereichen aufzuzeigen. Klar ist aber auch, dass anonyme Anzeigen in der politischen Auseinandersetzung überhandgenommen haben“, meint der Landesgeschäftsführer.

Außerdem kritisiert er das Zitieren aus Rechtsakten, das im Investigativjournalismus gemacht wird, um potenzielle Missstände aufdecken und die Bevölkerung darüber informieren zu können. Ebner meint, dass die Unschuldsvermutung durch die Berichterstattung gefährdet werde. Er fordert ein Verbot des Zitierens aus Rechtsakten wie in Deutschland.