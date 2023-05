Jogginghosen-Verbot: Wenig Einigkeit in der FPÖ

Ein Jogginghosen-Verbot an Wiens Schulen: Das forderte FPÖ-Jugendsprecher Maximilian Krauss in einer Aussendung, mit der er vor allem auf Social Media einen großen Aufruhr erzeugte. Seine Forderung begründete er damit, dass „angemessene Kleidung“ eine gute Vorbereitung auf das spätere Berufsleben sei und dass die Schule einen Ort des respektvollen Umgangs darstellen solle. Dazu gehört laut Krauss auch die richtige Schulbekleidung.

In Niederösterreich distanzieren sich die Freiheitlichen von diesem Vorschlag und zeigen den Wiener Parteikollegen die kalte Schulter. „Das ist eher im urbanen Raum ein Thema“, winkt ein Sprecher auf NÖN-Nachfrage ab. Einigkeit unter den Blauen sieht anders aus. Vor allem bei der jungen Wählerschaft dürften die Freiheitlichen mit der Ansage viele verkrämt haben. Schülervertreterinnen und -vertreter lehnen den Vorschlag jedenfalls geschlossen ab, auch an den Schulen zeigt man sich mit einem Verbot nicht einverstanden.

Wiener Neustadts Vize-Bürgermeister: „Lang lebe die Jogginghose!“

Anders als die FPÖ NÖ äußerte sich Rainer Spenger, Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister von Wiener Neustadt (SPÖ), auf Facebook. In einem langen Posting philosophierte er über die Jogginghose und fragt sich unter anderem, wer „angemessen“ eigentlich definiert, und was Jogginghosen mit einem respektvollen Umgang miteinander zu tun hätten.

„Gibt uns diese Forderung gar mehr über den Sender der Botschaft preis als über den Adressaten? Geht es dem Max nicht in Wahrheit um ganz was anderes? Will er vielleicht nur mehr uniforme Bürger:innen? Die alles im Gleichklang machen, um nicht zu sagen: gleichgeschaltet“, heißt es etwa in dem Posting. „In welchem Jahrhundert leben wir? Tu Felix Austria - deine Sorgen hätte ich gerne. Lang lebe die Jogginghose!“, schreibt Spenger weiter.

Rainer Spenger tritt auf Facebook als "Jogginghosen-Rebell" auf. Auch seinen Sohn schickte er damit in die Schule. Foto: privat

Das Bildungssystem hat „dringendere Probleme“

Flora Schmudermayer, die Bundesschulsprecherin von Österreich, findet für die Forderung von Krauss klare Worte: „Das Bildungssystem hat deutlich dringendere Probleme, als Schülerinnen und Schüler, die sich persönlich dazu entscheiden, eine Jogginghose zu tragen.“ Dem schließt sich Julian Kadlicz von der ÖVP-nahen Schülerunion Niederösterreich an: Mentale Gesundheit und Demokratiebildung seien wichtigere Themen, findet er.

Schmudermayer betont, dass solche Verbote nur diskutiert werden können, wenn sie einen nachweislichen pädagogischen Hintergrund haben. „In unseren Augen ist das bei dieser Forderung nicht der Fall. Sie schränkt Schülerinnen und Schüler ganz einfach ein und trägt nicht zu dem 'Wohlfühlort' Schule bei, den wir uns wünschen“, ergänzt sie.

Schülerinnen und Schüler, die eine Jogginghose tragen, verhalten sich nicht automatisch respektloser. Julian Kadlicz

Angesprochen auf den von der Wiener FPÖ hervorgehobenen respektvollen Umgang miteinander, ist sich Kadlicz sicher: „Schülerinnen und Schüler, die eine Jogginghose tragen, verhalten sich nicht automatisch respektloser.“ Wie Schmudermayer ist auch er gegen ein Verbot von Jogginghosen an öffentlichen Schulen und spricht von einer Scheindebatte, die von Ideologien getrieben sei.

Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer und Julian Kadlicz von der Schülerunion sind sich einig, dass mentale Gesundheit und Demokratiebildung wichtiger sind, als eine Kleidungsvorschrift. Foto: Florian Parfuß, Schülerunion; Collage: NÖN

Auch die Schulen selbst wollen kein grundsätzliches Verbot

Auch Erika Klonner, Schulleiterin der Mittelschule Guntramsdorf (Bezirk Mödling), setzt sich dafür ein, dass die Kinder selbst über ihre Kleidung entscheiden können. „Es gibt gewisse Grenzen, aber ich möchte keine Einschränkungen“, spricht sie sich ebenfalls gegen ein generelles Verbot aus.

Irene Ille, Direktorin des BG/BRG Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) sieht das Thema der Kleidung generell locker. „Eine ordentliche, saubere Jogginghose darf im Schulalltag ruhig getragen werden“, findet sie. Auch für die Leiterin der Neuen Mittelschule Martinsberg (Bezirk Zwettl), Anita Hinterholzer, ist eine „gepflegte Jogginghose kein Problem“. Beide sind sich aber einig, dass es in Hinblick auf die Vorbereitung auf das Berufsleben Sinn machen würde, als Schülerin oder Schüler einer höheren Klasse keine Jogginghose anzuziehen. „Verbote führen zu Prostest-Haltungen“, erklärt Ille, warum sie Gebote und Empfehlungen für sinnvoller hält.

Angemessene Schulkleidung ist dennoch wichtig

Wie Klonner, Ille und Hinterholzer spricht sich auch Markus Mandic, Direktor der Öko Mittelschule Pöchlarn (Bezirk Melk), für eine angemessene Schulkleidung aus. „Wir sind der Meinung, dass die Bekleidung gewissen Richtlinien entsprechen sollte, daher sind bei uns spezielle Jogginghosen nur im Sportunterricht erwünscht“, hat er allerdings einen etwas anderen Zugang. Aufgrund der Bandbreite von Jogging- oder Freizeithosen könne er aber keine Generalaussage treffen.

„Trotzdem ist anzumerken, dass auch im weiteren Berufsleben eine adäquate Bekleidung gefordert wird und daher ein kleidungstechnischer Unterschied zwischen Freizeit und Beruf bzw. Schule sein sollte“, macht Mandic - ähnlich wie die Direktorinnen des BG/BRG Purkersdorf und der NMS Martinsberg - aufmerksam. „Es ist die Aufgabe der Schule, die Kinder darauf hinzuweisen“, meint er abschließend.