Die Beamten-Bundesregierung auf der einen Seite, ein zerstrittenes Parlament auf der anderen. Demgegenüber die Bundesländer als Garanten für Stabilität und Zuverlässigkeit. So gestaltet sich für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das politische Bild, bevor sie am 1. Juli den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz übernimmt.

„Wir erleben turbulente Zeiten im Bund. Gerade jetzt kommt den Ländern und uns Landespolitikern eine besondere Verantwortung zu“, betont Mikl-Leitner. Es sei daher ihr Ziel, die Gesprächsfähigkeit und den Willen zur Zusammenarbeit über Landes- und Parteigrenzen hinweg aufrechtzuerhalten und sogar auszubauen. Die Landeshauptleute-Konferenz sieht sie angesichts einer Bundesregierung ohne Mehrheit im Parlament als Gewähr dafür, dass eine künftige Regierung rasch wieder die inhaltliche Arbeit aufnehmen kann.

"Der Staat hat massiv vom starken Wirtschaftsmotor profitiert"

Als wesentliche Themen will Mikl-Leitner die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern bereinigen, den Breitband-Ausbau fördern und angesichts des Ärzte-Mangels die Zahl der Medizin-Studienplätze rasch aufstocken. Vor zwanzig Jahren seien alleine in Wien etwa 2.000 Studienplätze zur Verfügung gestanden, heute seien es in Wien, Linz, Graz und Innsbruck gemeinsam nur 1.680, rechnet Mikl-Leitner vor. Das Land NÖ stockt deshalb bis 2023 die Zahl der Studienplätze an der Karl-Landsteiner-Privatuniversität von 353 auf 450 auf.

Nicht verloren geben will Mikl-Leitner auch die Steuerreform: „Der Staat hat massiv vom starken Wirtschaftsmotor profitiert. Daher ist es an der Zeit, dass er diesen Profit an die Arbeitnehmer und Betriebe weitergibt.“ Die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer müsse ebenso kommen wie die Reduktion der Körperschaftssteuer. „Diese Entlastungen sind nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden möglich. In Niederösterreich sind wir bereit, unseren Beitrag zu leisten.“

Karl Bader wird Bundesrats-Präsident

Mit 1. Juli übernimmt Niederösterreich auch die Führung des Bundesrates. Bundesrats-Präsident wird der Lilienfelder Karl Bader (VP). Allein im Juli stehen über 30 Anträge an, unter anderem die Pensionserhöhung, das Parteiengesetz und das Rauchverbot in der Gastronomie. Anders als der Nationalrat ist der Bundesrat von der Wahl am 29. September nicht betroffen – die Zusammensetzung erfolgt auf Basis der Landtagswahlen.

Bader erwartet deshalb, dass der zweiten Kammer im Parlament bis Ende des Jahres eine besondere realpolitische Rolle zukommen werde. Inhaltlich will er den Blick auf den ländlichen Raum lenken: „Viele Agenden, die heute in der EU oder in der Bundeshauptstadt wahrgenommen werden, wären in den Regionen besser aufgehoben.“