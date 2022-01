Niederösterreich übernimmt Vorsitz in der Europaregion Donau-Moldau

„Niederösterreich nimmt mit der grenzüberschreitenden Gesundheitsinitiative Healthacross eine Vorreiterrolle innerhalb Europas ein. Unser Know-How im Bereich der grenzüberschreitenden Gesundheitsaktivitäten wollen wir gerne in die Europaregion Donau-Moldau einbringen und zur Verfügung stellen.“, stellt Landesrat Eichtinger seine Arbeit vor.

Insbesondere wolle er den Kontakt zu den Kliniken in der Europaregion suchen und mit ihnen eine gemeinsame Gesundheitsversorgung im Grenzraum sicherstellen. „Unser Ziel ist, eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung in allen Regionen sicherzustellen.“, so der Landesrat.

Dazu kommt Niederösterreich der Erfahrungsschatz mit grenzüberschreitenden Gesundheitsaktivitäten zugute. Mithilfe innovativer Projekte und internationaler Zusammenarbeit positioniert sich Niederösterreich als Gesundheitsregion in Europa und ist das einzige Bundesland mit einer erkennbaren Langfriststrategie für das Thema Gesundheit im europäischen Grenzraum. Gleichzeitig ist es auch das erste Bundesland in Österreich, das im Jahr 2017 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Vorzeige-Region ausgewählt wurde.

Jubiläumsjahr: 10 Jahre EDM

In die Niederösterreichische Vorsitzführung fällt im heurigen Sommer auch das 10-jährige Bestandsjubiläum der Europaregion Donau-Moldau. Eichtinger möchte dieses Jubiläum nutzen, um den Lebensraum der Donau-Moldau verstärkt in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. „Gemeinsamer Lebensraum bedeutet für mich auch Zugehörigkeit und gemeinsame Identität. Durch die Bemühungen der Europaregion und vieler Akteure in den Grenzregionen wurde ein gemeinsamer Lebensraum geschaffen, der Sinnbild für unser geeintes Europa und für das Motto der Europäischen Union „In Vielfalt vereint“ ist.“

Dieser Konstellation im Dreiländereck Österreich-Tschechien-Deutschland wolle er sich noch bewusster werden, so Landesrat Eichtinger weiter.