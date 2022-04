Gratis-Impfaktion gegen Masern-Mumps-Röteln

Werbung

Was die herkömmlichen Impfungen betrifft, entstanden in der Corona-Zeit Lücken. Die sollen nun gestopft werden. Dazu startet das Land eine Impf-Aktion. Am Mittwoch, 27., und Freitag, 29. April, wird für Menschen aller Altersgruppen die Masern-Mumps-Röteln-Impfung kostenlos in den Landesimpfzentren angeboten.

„Impfen schützt. Dieser Satz gilt nicht nur für Corona, sondern auch für viele andere Infektionskrankheiten“, betont Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten beim Menschen: Fast alle Menschen ohne entsprechenden Immunschutz erkranken nach einem Kontakt mit dem Virus. Insbesondere bei Kindern unter 5 Jahren und Erwachsenen über 20 Jahren können Masern zu schweren Komplikationen führen. Durch zwei Impfungen ist man jedoch gut vor Masern geschützt. „Die Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln ist im Österreichischen Impfplan ab dem vollendeten 9. Lebensmonat empfohlen. Die Impfung sollte jedenfalls vor Eintritt in eine Betreuungseinrichtung wie Krippe, Kindergarten oder ähnliches stattfinden“, informiert die Landesrätin.

Gleichzeitig weist Königsberger-Ludwig darauf hin, dass auch die kommenden Arztbesuche genutzt werden sollten, den eigenen Impfstatus kontrollieren zu lassen und fehlende Impfungen umgehend nachzuholen. „Viele Infektionskrankheiten werden unterschätzt und die notwendigen Schutzimpfungen vernachlässigt, obwohl es oft keine wirksame Behandlung gibt. Wer sich hingegen aber rechtzeitig impfen lässt, schützt sich nicht nur selbst, sondern auch andere“, sagt Königsberger-Ludwig.

Folgende Impfzentren werden am Mittwoch, 27. April, und Freitag,

29. April, von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein:

• Amstetten, Stadionstraße 12 – Pölzhalle

• Gmünd, Grenzlandstraße 12 – Zivilschutzzentrum

• Gerasdorf, G3-Platz 1 – G3 Shopping Resort zwischen Eingang A & B

• Horn, Raabserstraße 34 – Arena

• Mistelbach, Franz-Josef-Straße 43 – Stadtsaal

• Sankt Pölten, Dr. Adolf-Schärf-Straße 10 – Traisencenter

• Tulln, Hauptplatz 12-14, Rosenarcade, 2. Obergeschoß

• Vösendorf, Shopping City Süd – SCS-Multiplex, Ebene 0

• Wiener Neustadt, Rudolf-Diesel-Straße 30 – Arena Nova

Auf folgendes Impf-Schema gilt es zu achten:

•Zwei Impfungen im Mindestabstand von vier Wochen.

•Auch wenn die erste MMR-Impfung schon lange Jahre her ist, kann der Schutz mit der zweiten Impfung jederzeit komplettiert werden.

•Auffrischungs-Impfungen sind nicht notwendig.

•In der Schwangerschaft ist die MMR-Impfung nicht möglich