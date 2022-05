Vorwiegend positive Reaktionen zu Pflegereform aus Niederösterreich

Werbung

Nach langem Warten wurden vom Bund heute Eckpunkte der Pflegereform präsentiert. Eine Milliarde Euro sollen in den kommenden zwei Jahren im Pflegebereich ausgeschüttet werden. Der größte Brocken – nämlich 520 Millionen - ist für eine Gehaltserhöhung für die Beschäftigten vorgesehen. Diese soll heuer und im kommenden Jahr voraussichtlich als Bonus ausbezahlt werden. Laut Sozial-Minister Johannes Rauch (Grüne) solle es einen „spürbaren Nettoeffekt“ geben.

Eine erste Reaktion aus Niederösterreich kam von Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Sie drängte zuletzt immer wieder auf Maßnahmen des Bundes. Nach der Präsentation zeigte sie sich über das angekündigte Pflegepaket erfreut: „Es ist ein erster, beachtlicher und wichtiger Schritt für den Pflege- und Betreuungsbereich in Österreich. Wir sind als Land Niederösterreich mit unserem blau-gelben Pflegepaket und weiteren Maßnahmen in Vorleistung getreten. Ich freue mich wirklich sehr, dass nun auch die lang ersehnte Pflegereform auf Bundesebene positive Veränderungen für das Pflegepersonal, Interessierte am Pflegeberuf und die zu Pflegenden bringt. Vor allem wird viel Geld in die Hand genommen, das genau dort ankommt, wo wir es so dringend brauchen", so die Landesrätin.

Mit dem Paket würde der Pflegeberuf wieder attraktiver und die pflegenden Angehörigen mit finanziellen Verbesserungen entlastet werden. Außerdem würde sich laut Teschl-Hofmeister auch die Situation für die zu Pflegenden entschärfen.

9.500 Pfleger in Niederösterreich benötigt

Viele der heute vorgestellten Maßnahmen seien in Niederösterreich schon länger intensiv gefordert worden, wie etwa die Erleichterung bei der Nostrifizierung, eine Pflegelehre als Pilotprojekt, die Novelle des Gesundheit- und Krankenpflegegesetzes, sowie die Erleichterungen für Quereinsteiger und die Erweiterung der 24-Stunden-Betreuung. In Niederösterreich werden bis 2030 9.500 Pflegerinnen und Pfleger benötigt. Mit dem Pflegepakt soll der zusätzliche Bedarf nun abgedeckt werden.

Auch der Sozialsprecher der ÖVP im Landtag, Anton Erber, bewertete die heute vorgestellte Pflegereform positiv. „Pflege ist vor allem ein wichtiges Zukunftsthema – und das wahre Gesicht einer Gesellschaft sieht man daran, wie sie mit ihren Ältesten umgeht. Mit der Pflegereform wird nun an mehreren Stellschrauben gedreht, um beim Thema Pflege zukunftsfit zu werden. Zum einen wird die Pflegeausbildung und der Pflegeberuf attraktiver, außerdem wird der Zugang zum Arbeitsmarkt in diesem Bereich erleichtert. Zum anderen wird den pflegenden Angehörigen unter die Arme gegriffen – wovon gerade die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher profitieren werden.

Bei uns findet ein großer Teil der Pflege in den eigenen vier Wänden und in vielen Fällen im Familienverband statt, um ein Älterwerden in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Viele der heute vorgestellten Punkte sind langjährige Forderungen aus Niederösterreich, um die Pflege zukunftsfit zu gestalten“, sagte Erber.

Vonseiten der NÖ Grünen wurde die Pflegereform als „Meilenstein für alle Betroffenen“ bezeichnet. „Menschen in Pflegeberufen brauchen mehr Einkommen, bessere Arbeitsbedingungen und eine spürbare Entlastung. Die heute verkündete revolutionäre Pflegereform ist dank der Hartnäckigkeit der Grünen im Bund nun endlich geglückt und bringt ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen den Pflegenotstand in unserem Bundesland“, so die Gesundheits- und Sozialsprecherin der NÖ Grünen, Silvia Moser.

NEOS vermissen Gesamtkonzept

Den NEOS geht die Reform hingegen nicht weit genug – strukturelle Probleme würden laut der Partei nicht gelöst werden. Zwar würde es gute Ansätze geben, ein Gesamtkonzept sei jedoch nicht vorhanden. „Gerade in Niederösterreich wird sichtbar, zu welch absurder Situation das führt. Die zuständige Landesrätin hat mit Verweis auf die Bundesregierung bis heute kein Pflegegesamtkonzept vorgelegt. Die Bundesregierung wiederum sieht sich nur eingeschränkt zuständig und verweist auf die Länder. Fünf Jahre nach Abschaffung des Pflegeregresses wird damit vor allem das Föderalismusversagen deutlich“, sagt NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann.

Außerdem fehle es laut Kollermann an einem Plan, die Zahl der gesunden Lebensjahre zu erhöhen. „Am Tisch liegt zwar die plakative Milliarde für den Pflegebereich, aber kein nachhaltiger Plan, wie wir das Pflegewesen systemisch verändern. Das Ziel kann nicht sein, die niedrige Anzahl gesunder Lebensjahre in Österreich achselzuckend hinzunehmen und einfach nur mehr vom selben aufzubauen. Insofern braucht es auch ein Augenmerk auf Gesundheitsbildung, Prävention, nachhaltig neue Ansätze der qualifizierten Hauskrankenpflege wie Buurtzorg und andere mobile Pflegemodelle“, forderte Kollermann.