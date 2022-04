FPÖ fordert U-Ausschuss rund um die Wohnbaugesellschaft "Eigentum"

Werbung

Eine insolvente Wohnbaugesellschaft rückte in Niederösterreich in den vergangenen Wochen in den Mittelpunkt politischer Debatten. Die FPÖ wirft den politisch Verantwortlichen im Land Verfehlungen im Umgang mit der "Die Eigentum Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H" vor. Während es bisher noch nie einen Untersuchungsausschuss in Niederösterreich gegeben hat, kommt nun innerhalb weniger Tage gleich die zweite Forderung nach einem solchen auf. Die FPÖ will die "Causa Eigentum" mithilfe dieses parlamentarischen Instrumentes unter die Lupe nehmen.

Konkret geht es um eine gemeinnützige Bauvereinigung im Privatbesitz, die ihren Sitz 2014 von Wien nach Vösendorf (Bezirk Mödling) verlegte. 2016 wurde der Gesellschaft der Gemeinnützigkeit-Status entzogen. "Ab diesem Zeitpunkt beginnt das heute relevante Problem. Wenn die Gemeinnützigkeit entzogen wird, sind das bilanzielle Eigenkapital des Unternehmens und die stillen Reserven des Immobilienbestandes an das Land, das für die Aufsicht zuständig ist, abzuführen", meint Landbauer.

Die Zahlungen bestehen laut dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz aus zwei Teilen, einer vorläufigen und einer endgültigen Geldleistung. Bei der Eigentum Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft wurden Summen von 18 bzw. 52 Mio. Euro errechnet. Letztere Summe sei, wie es aus dem Land heißt, aber noch Gegenstand eines laufenden Verfahrens beim Landesverwaltungsgericht.

Landbauer meint hingegen, dass es das Land nicht geschafft habe, "das Geld einzutreiben". Von knapp 52 Millionen Euro seien bisher nur 6,6 Millionen an das Land bezahlt worden. Zudem sei eine "gesetzeswidrige Ratenzahlung" vereinbart worden. Der FPÖ-Politiker spricht deshalb von einem Schaden von 45 Millionen Euro für Niederösterreich. Mit diesem Geld hätte man "600 gemeinnützige Wohnungen errichten können", betont er. Er stellt deshalb Amtsmissbrauch des zuständigen Wohnbaulandesrats, Martin Eichtinger (ÖVP) in den Raum, dem er auch vorwirft, parlamentarische Anfragen fälschlich beantwortet zu haben. Gleichzeitig betont Landbauer, dass die Unschuldsvermutung gelte.

SPÖ und NEOS bereit für Gespräche

Mehrere offene Fragen, etwa wie "gesetzlich nicht vorgesehene Vorgänge über insgesamt mehr als 50 Millionen Euro an der Landesregierung vorbeigeschleust werden" könnten, will die FPÖ nun geklärt wissen. Ein U-Ausschuss würde sich für Landbauer dazu eignen. Notwendig ist für die Einsetzung die Zustimmung von mindestens einem Drittel der Landtagsabgeordneten. Es bräuchte also 19 Unterschriften. Weil die FPÖ nur acht Mandatare hat, ist sie auf die Unterstützung der SPÖ mit 13 Abgeordneten angewiesen.

Landbauer möchte dazu in den kommenden Tagen Gespräche führen. Die SPÖ betont auf NÖN-Nachfrage „allen Gesprächen gegenüber grundsätzlich offen" zu sein. Wenn die Unterlagen dazu vorliegen, werden sie von Juristen geprüft. "Fakt ist: Wo Ungereimtheiten bestehen, müssen die Instrumente der Demokratie genutzt und muss genau hingesehen werden", heißt es aus dem SPÖ-Landtagsklub. Auch die NEOS, die zuletzt selbst einen U-Ausschuss zum Thema Parteienfinanzierung einsetzen wollten, zeigen sich offen für Diskussionen darüber. Gleichzeitig fordern sie, "endlich das Parteibuch aus den gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften zu verbannen".

Büro Eichtinger: Land profitiert von dem Geld

Aus dem Büro von Landesrat Eichtinger heißt es, wie die APA berichtet, dass das Land in jedem Fall profitieren, "denn das zusätzliche Geld kommt dem NÖ Wohnbau und den niederösterreichischen Häuslbauern zu Gute." Das sei per Gesetz vorgeschrieben. 6,6 Millionen Euro sind bereits in die NÖ Wohnbauförderung zugunsten der Landsleute geflossen. Verwiesen wurde darauf, dass die 18 Millionen Euro an festgelegter vorläufiger Geldleistung bereits rechtskräftig seien. Zu der im Rahmen des Ermittlungsverfahrens im November 2020 festgelegten endgültigen Geldleistung von etwa 52 Millionen Euro laufe derzeit ein Verfahren.