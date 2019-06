Das Palais NÖ in der Herrengasse in Wien wird seit 2003 privatwirtschaftlich genutzt. „Ein Bereich ist der Landeshauptfrau vorbehalten“, sagt Grünen-Chefin Helga Krismer. Seit damals dürfen auch die Grünen NÖ Räumlichkeiten nutzen. Nun habe es eine mündlich überlieferte Räumungsklage gegeben. „Ich werde darum kämpfen und Gespräche führen und hoffen, dass das abgewendet werden kann. Sie müssten mich hinauswerfen oder raustragen“, so Krismer.

Es im Oktober habe es Gespräche gegeben. Da sei es gelungen durch konstruktive Gespräche eine Lösung zu finden, sodass auch die NEOS NÖ Räumlichkeiten im Palais bekommen, sagt Krismer. „Seitdem habe ich das schwarz auf weiß“. Sie vermutet hinter dem „Rauswurf“ Sanktionen, weil die Grünen NÖ für ein bestimmtes Bezüge-Gesetz nicht mitgestimmt haben. Dieses sehe laut Grünen NÖ vor, dass jeder Abgeordnete 900 Euro im Monat bekommt. Da man nicht dafür gestimmt habe, würden die Grünen nun bestraft werden. „Sie wollen Einstimmigkeit bei diesem Gesetz, wir geben diese Stimme nicht her und jetzt ist die Räumungsklage gekommen“, folgert Krismer.

„Ich bin seit 2003 im Landtag und bin einiges gewohnt, aber es hat dann immer einen demokratischen Anstand gegeben, dass die Opposition ausreichend Mittel hatte, Politik zu machen. Jetzt ist eine Grenze überschritten“, sagt Krismer.