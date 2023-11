LENIE soll das Zusammenleben in der Gemeinde einfacher machen

Die Abkürzung LENIE steht für „Leben in Niederösterreich“ und soll künftig in Dörfern und Gemeinden zum Einsatz kommen, um das Miteinander zu erleichtern und das Leben der Bevölkerung aktiver zu gestalten. Interaktion und Information mit den Nachbarinnen und Nachbarn könnten so vorangetrieben werden.

In den Gemeinden Herrnbaumgarten (Bezirk Mistelbach), Hirschbach (Bezirk Gmünd), Kirchberg an der Pielach (Bezirk Sankt Pölten-Land), Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs wurde ein Prototyp der kostenlose Anwendung bereits über Monate hinweg getestet. Das weiterentwickelte Programm übernimmt nun gemdat Niederösterreich, um LENIE in der Gemeinde-App gem2go zu ergänzen. Im Rahmen von Innovationsprozessen habe man Bürgerinnen und Bürger durchwegs in die Entwicklung des interaktiven Tools miteingebunden.

Ein interaktives Tool mit unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten

„Nach einer erfolgreichen Testphase heben wir dieses Vorzeige-Projekt auf die nächste Ebene“, so Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Landeshauptfrau weiter: „Ab Herbst 2023 steht der Quellcode kostenlos interessierten Gemeinden und Unternehmen zur Verfügung. Die Plattform kann Gemeinden viele nützliche Hilfestellungen bieten.“

So sei das Programm in der Testphase bereits genutzt worden, um Nachbarschaftshilfen zu organisieren, Lesepaten für Volksschulkinder zu sichern und Lehrgänge sowie Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Gemdat Niederösterreich Geschäftsführer Leopold Kitir sagt: „Wir hoffen, mit der Funktionalität von LENIE mittelfristig unser Serviceangebot für die Gemeinden noch attraktiver zu machen und damit unseren Teil zu einem funktionierenden Gesellschaftsleben beitragen zu können.“