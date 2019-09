Eplinger

Die Spitze der Landes-ÖVP rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Besichtigung des „Vorzeigebetriebs“ Worthington in Kienberg. So wie beim Stahlflaschenproduzenten sollen in Zukunft mehr Arbeitsplätze in die Regionen verlagert werden, um den ländlichen Raum zu stärken.