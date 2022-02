NÖ Landtag beschloss einstimmig Aus für Zweitwohnsitzer-Wahlrecht

ÖVP-Mandatar Martin Michalitsch (ÖVP) bezeichnete die Reform als "Wendepunkt in der Wahlrechtsentwicklung" und als "Entwurf von historischer Bedeutung zur rechten Zeit". Mit der Neuregelung habe man auf entsprechende Forderungen der Gemeindevertreter reagiert, sagte der Obmann des Rechts- und Verfassungsausschusses. Den von SPÖ und NEOS kritisierten Grundsatz "Name vor Partei" verteidigte er.

SPÖ-Abgeordneter Hannes Weninger begrüßte, dass zumindest ein Punkt des geforderten Wahlrechtspakets umgesetzt werde. Wie die FPÖ und NEOS verlangte er weiters die Abschaffung von nicht amtlichen Stimmzetteln. Außerdem forderte Weninger das Aus für den Grundsatz "Name vor Partei". FPÖ-Mandatar Dieter Dorner sprach von einer "historischen Stunde": "Heute ist ein guter Tag für die Demokratie in Niederösterreich", weil künftig der Grundsatz "One man, one vote" gelte.

NEOS-Abgeordneter Helmut Hofer-Gruber bezeichnete die Neuregelung als "Reförmchen". Positiv merkte er an, dass "Klarheit" beim Wahlrecht geschaffen werde. Hofer-Gruber forderte weiters die Abschaffung von nicht amtlichen Stimmzetteln und des Grundsatzes "Name vor Partei".

Grünen-Fraktionsobfrau Helga Krismer begrüßte "klare Verhältnisse beim Wahlrecht" sowie "Sicherheit für den Wahlentscheid und den Wähler" durch die Reform. Sie übte Kritik am Proporzsystem und forderte eine Zweitwohnsitzerabgabe sowie mehr Transparenz bei den Parteifinanzen.

Alle 51 anwesenden der insgesamt 56 Landtagsmandatare votierten für die Reform. Zustimmung kam somit von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS. Der fraktionslose Abgeordnete Martin Huber war für die Sitzung entschuldigt.

Über den Punkt zur Sitzverteilung wurde auf Antrag von SPÖ und FPÖ getrennt abgestimmt. Statt in der Landesverfassung wird die Klarstellung nun in der Geschäftsordnung des Landtags - und damit auf einfachgesetzlicher Ebene - verankert. Zustimmung kam von der Volkspartei und den Grünen. SPÖ, FPÖ und NEOS lehnten diesen Punkt wie angekündigt ab.

Zuvor war in Aktuellen Stunden auf Antrag der FPÖ über das Thema "Pflegenotstand beenden - Sicheres Pflegenetz für Niederösterreich!" und auf Initiative der ÖVP über "Parkpickerl in Wien ab 1. März - So handelt Niederösterreich!" diskutiert worden. Weitere Anträge betrafen u.a. die von den Freiheitlichen geforderte sofortige Aufhebung des Gesetzes zur Impfpflicht und die Prüfung des Impfpflichtgesetzes vor dem Verfassungsgerichtshof.