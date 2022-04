VP Niederösterreich pocht auf Schienenachse durch Wien

Werbung

„Wir sind in Niederösterreich die Öffi-Partei. Denn wir machen uns schon seit sehr langer Zeit Gedanken, und setzen immer wieder den öffentlichen Verkehr in den Mittelpunkt unserer Arbeit “, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner bei der Pressekonferenz am Mittwoch in St. Pölten. Da nicht alle Orte in Niederösterreich mit dem Zug erreichbar sind, teile sich der öffentliche Verkehr auf zwei Ebenen auf: 60 Prozent passiert über die Schiene, 40 Prozent über den Busverkehr. Mit diesem Mix wolle man laut Ebner ermöglichen, dass alle Wohnsitze der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit den Öffis erreichbar sind. Das bestehende Angebot soll und muss dafür jedoch in den nächsten Jahren noch ausgebaut und nachgebessert werden.

Eine Umfrage des VCÖ hat zuletzt ergeben, dass die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs gesteigert werden kann, wenn die Politik über deren Bedeutung in der Öffentlichkeit spricht. Deshalb wolle die ÖVP Niederösterreich dies einmal mehr tun. Erst kürzlich wurde etwa der Ausbau die Straßenbahn-Verlängerung nach Schwechat präsentiert. Aber auch weitere Park & Ride-Anlagen – wie jene in Hollabrunn – sollen geschaffen werden. „So soll das Pendeln noch attraktiver und leichter werden“, sagt Ebner. „Auch der viergleisige Ausbau der Südbahn von Meidling bis Mödling ist ein wichtiges Projekt. Hier wird man feststellen, dass eine Taktverdichtung möglich ist und so der öffentliche Verkehr noch attraktiver wird.“

1,1 Mrd. Euro für Angebots-Ausweitung

Beim Blick auf das Angebot meint Ebner: „Bis 2030 werden wir insgesamt 1,1 Milliarden Euro für die Ausweitung des Bahnangebotes in Niederösterreich zur Verfügung stehen“. Die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr hätten sich in den letzten Jahren von 39 auf 140 Millionen Euro pro Jahr gesteigert. Dadurch konnten auch die Angebotskilometer erhöht werden: Waren es im Jahr 2011 noch 69,7 Millionen Angebotskilometer, gab es 2021 bereits 89,6 Millionen Kilometer und damit um 29 Prozent mehr.

„Zukunftsprojekte passieren auf der Straße und der Schiene“, so der VPNÖ-Landesgeschäftsführer weiter. Das wichtigste Verkehrsprojekt in der Ostregion sei laut Ebner jedoch nicht in Sicht – nämlich eine neue Schienenachse durch Wien. „Ich bin überzeugt, dass es ohne diese Schienenachse nicht möglich sein wird, den öffentlichen Verkehr in der Ostregion dementsprechend attraktiv auszubauen“. Neben Schienenprojekte wolle sich die Partei aber weiterhin auch für den Bau des Lobautunnel, der S1 und der S8 einsetzen.

Niederösterreich mit grenzüberschreitender Vernetzung

Welche besondere Bedeutung den Verkehrsverbindungen für Niederösterreich als Region inmitten von vier Hauptstädten zukommt, hob am Mittwoch Gerhard Schödinger hervor: „Wir profitieren enorm durch diese grenzüberschreitenden Vernetzungen. Dabei spielen unsere Verkehrsverbindungen eine ganz wesentliche Rolle, denn wir sind die Drehscheibe dieser Region“, so der Landtagsabgeordnete. Trotz des bestehenden Angebots, müsse weiter nachgebessert werden, um dem Wachstum standhalten zu können. Als Beispiel nannte er unter anderem die Verlängerung der Straßenbahnlinie S72 nach Schwechat, sowie die zwischen Niederösterreich und Wien vereinbarte Spange Schwechat-Kledering. Mit diesen Projekten könne CO2 eingespart und der Ortsverkehr entlastet werden.

Umsetzung von 13 Projekte bis 2024

„Vernetzung und Zusammenarbeit sind zwei Schlagworte, die auch als Erfolgsrezept für den ländlichen Raum gelten“, betonte auch Nationalrat Lukas Brandweiner. Vor allem für das Wald- und Weinviertel seien hier in den vergangenen Jahren bereits wesentliche Projekte umgesetzt worden – wie das Mobilitätspaket nördliches Niederösterreich, das kürzlich präsentiert wurde. 1,8 Milliarden Euro werden dabei in die Verkehrsinfrastruktur investiert.

Alleine 1,35 Milliarden Euro davon sind für Bahnprojekte vorgesehen. Aber auch der Straßenausbau sei wichtig. „Insgesamt sind 40 Maßnahmen geplant und sollen bis 2035 umgesetzt werden.“, so Brandweiner. 13 wesentliche Projekte sollen bereits bis 2024 fertig gestellt werden – wie etwa die Umfahrung im Bezirk Zwettl. Auch bis 2024 fertiggestellt sollen außerdem 45.000 Park&Ride-Stellplätze in ganz Niederösterreich sein. "All die Anstrengungen der letzten Jahre im Öffentlichen Verkehr führen letztlich dazu, dass die Öffis heute eine attraktive Alternative sein können“, so der Nationalrat.

Zusätzlich würde der öffentliche Verkehr nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch das Geldbörserl schonen. „Wer aus der Region um Sigmundsherberg fährt zur Stoßzeit genauso schnell und ohne Stau Richtung Wien. Besitzt man eine Jahreskarte, spart man sich für den Weg in die Arbeit noch knapp 2.700 Euro pro Jahr“, so Brandweiner abschließend.