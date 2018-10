NÖN: Sie begrüßen die neue Waffengesetznovelle, weil erstmals der Einsatz von Schalldämpfern bei der Jagd erlaubt wird. Wie lange haben Sie dafür gekämpft?

Josef Pröll: Die Forderung gibt es schon seit Jahrzehnten. In anderen EU-Ländern wurde das bereits ermöglicht. Im Vordergrund steht sicher die Schutzwirkung für den Jäger und für den Jagdhund, was Gehör und Gehörschäden betrifft.

Es gab aber lange Zeit viele Diskussionen um den Schalldämpfer.

Die Ängste waren, dass man á la James Bond nichts mehr hört, wenn im Wald geschossen wird. Dem ist nicht so. Der Schalldämpfer, den wir verwenden, dämpft nur den Mündungsknall für den Jäger, der Schuss ist weiter weithin hörbar.

Zum Schutz bei der Nachsuche dürfen Jäger jetzt auch Faustfeuerwaffen verwenden. Haben Sie Angst, dass der Waffenmissbrauch dadurch steigen könnte?

Definitiv nicht. Die Jägerschaft hat in den letzten Jahrzehnten bewiesen, sehr sorgsam mit Waffen umzugehen. So wird es auch in Zukunft bleiben. Das Einzige, was beim Waffengebrauch passiert, sind Unfälle. Daran arbeiten wir massiv in unserer Ausbildung.

Fühlen Sie sich nach den verstärkten Sichtungen der Wölfe in besiedelten Gebieten mit Ihrer Forderung bestätigt, den Wolf zum Abschuss freizugeben?

Ich habe immer gesagt, dass die Rückkehr des Wolfs kein jagdliches Problem ist, sondern ein landwirtschaftliches bzw. ein touristisches Problem und eines für die Menschen in den Regionen. Nun sind die Wölfe offensichtlich bis vor die Tore Wiens gekommen. Jetzt fühle ich mich natürlich auch bestätigt. Ich habe immer gesagt, man muss sich überlegen, wie viel Wolf verträgt das Land. Dafür wurde ich vor drei Jahren noch ausgelacht.

Verspüren Sie in der Jägerschaft Ängste? Schließlich war der Wald in den letzten Jahrhunderten raubtierfrei?

Natürlich gibt es Ängste in der Jägerschaft, aber die sind wesentlich geringer als die Ängste in der Landwirtschaft.

Gibt es schon eine Entscheidung über den neuen Standort des Landesjagdverbandes?

Wir gehen sicher nach Niederösterreich. Die Entscheidung werden wir noch im Oktober treffen.