Mit "zwei lachenden Augen" blickt Grünen-Landessprecherin Helga Krismer einen Monat nach den Gemeinderatswahlen auf das Votum zurück. "Wir haben ein Drittel mehr Gemeinderäte und doppelt so viele Vizebürgermeister wie vor fünf Jahren", freut sie sich - obwohl das vor dem Wahl ausgegebene Ziel der ersten grünen Bürgermeisterin nicht erreicht wurde.

In vielen Gemeinden sind die Koalitionsverhandlungen bereits abgeschlossen. In 14 Kommunen werden die Grünen aus heutiger Sicht mitregieren, nämlich in Gießhübl, Neunkirchen, Vösendorf, Amstetten, Pressbaum, Kaltenleutgeben, Neulengbach, Waidhofen/Thaya, Wienerwald, Wilhelmsburg, Baden, Pernitz, Emmersdorf und Maria Lanzendorf. 14 Grüne Vize-Bürgermeister sind damit fix. "Weitere Verhandlungen laufen noch und wir erhoffen uns ein-zwei weitere Regierungsbeteiligungen", kündigt Helga Krismer an.

Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan zeigt sich ebenfalls erfreut über das Wahlergebnis: „409 Gemeinderäte in 126 Gruppen, das sind 100 Gemeinderäte mehr als vor fünf Jahren, damit sind wir in 126 Gemeinden im Gemeinderat vertreten. Zusätzlich haben sich im Zuge der Gemeinderatswahlen in Niederösterreich 21 neue Grüne Gemeindegruppen gegründet.“

Ärger über Bad Großpertholz: "Erster FPÖ-Bürgermeister ist keine Kleinigkeit"

Weniger begeistert zeigen sich die Grünen über die Verhandlungen in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd), wo die FPÖ-nahe Liste Freiheitliche und Unabhängige Pertholz Aktiv den Bürgermeister stellen soll. Laut Krismer müssen die Landesparteien von SPÖ und ÖVP hier intervenieren. "Es ist keine Kleinigkeit, wenn wir einen ersten freiheitlichen Bürgermeister haben. Es gibt Dinge, die gehen sich arithmetisch aus, sind aber nicht im Sinne der Wähler", meint die Grünen-Landeschefin.