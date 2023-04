Wahl der Landeshauptfrau Verfassungsjurist Mayer: „Beschwerde nicht sehr erfolgsversprechend“

Lesezeit: 3 Min Lisa Röhrer

Verfassungsjurist Heinz Mayer sieht keine großen Chancen, dass die Wahl der Landeshauptfrau und des Landeshauptfrau-Stellvertreters in Niederösterreich aufgehoben werden könne. Foto: Paul Landl

W ie sein Kollege Karl Stöger sieht auch Verfassungsjurist Heinz Mayer die Rechtslage bei der Wahl zur Landeshauptfrau in Niederösterreich als „nicht eindeutig“ an. Weil man bei einer Wahl immer von den gültigen Stimmen ausgehe, räumt er einer im Raum stehenden Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof aber keine allzu großen Chancen ein. Versuchen würde er es an der Stelle der Abgeordneten dennoch.