Am 1. März wird in Niederösterreich schon wieder gewählt. Diesmal werden alle Bauern sowie Personen mit land- oder forstwirtschaftlichem Grundbesitz an die Wahlurnen gebeten. Bei den Landwirtschaftskammer-Wahlen sind insgesamt 157.458 Menschen stimmberechtigt.

Der Bauernbund, die größte Vertretung innerhalb der Landwirtschaftskammer, erteilte gerade den Startschuss für den Wahlkampf. Er geht mit 1.581 Kandidaten ins Rennen. An ihrer Spitze steht erstmals der 41-Jährige Johannes Schmuckenschlager, der seit 2018 Landwirtschaftskammer-Präsident ist. Neben bekannten Gesichtern stehen heuer aber auch einige Personen zum ersten Mal auf dem Stimmzettel: Rund 40 Prozent der Kandidaten treten zum ersten Mal zur Wahl an, meint Bauernbund-Direktor Paul Nemecek. Ihr Durchschnittsalter liege bei 43 Jahren, wobei der jüngste Kandidat 18 Jahre und der älteste 71 Jahre alt sei.

Inhaltlich werden die großen Themen in der kommenden Periode die Klimakrise oder die Absicherung von Familienbetrieben sein. Außerdem will sich Schmuckenschlager dafür einsetzen, den "Stellenwert der Bauern innerhalb der Gesellschaft wieder zu heben" und "das Grundvertrauen wieder aufzubauen". Ein Ziel sei es auch, dafür zu sorgen, dass das Budget auf EU-Ebene trotz des Sparkurses für die heimischen Landwirte auch in Zukunft nicht schrumpft. "Mit unserem Programm wollen wir gezielt auf Klimawandel sowie gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen reagieren, die Qualität unserer Produkte weiter stärken sowie Produktion und Chancen unserer Betriebe erhöhen", so Schmuckenschlager.

Helfen bei der Umsetzung seiner Ziele würde dem Bauernbund das riesige Netzwerk im Hintergrund. "Die starke Partnerschaft mit Entscheidungsträgern in Bund, Land, Bezirken bis hin ins EU-Parlament macht den NÖ Bauernbund aus", meint Nemecek und betont, dass der Bauernbund die einzig flächendeckende landwirtschaftliche Interessensvertretung in Niederösterreich sei.

Ziel des Bauernbundes ist es, weiterhin stärkste Kraft in der Landwirtschaftskammer zu bleiben. Dort gilt es, trotz Stimmeneinbußen beim Votum 2015, eine große Mehrheit zu verteidigen: Bei der letzten Wahl erreichte der Bauernbund 83,72 Prozent der Stimmen und damit 30 Sitze in der Vollversammlung. Sechs Sitze entfielen auf die Freiheitlichen Bauern. Die SPÖ-Bauernschaft hat mit 4,81 Prozent die für den Einzug notwendige 5-Prozent-Marke nicht erreicht. Ebenso wenig die Grünen Bäuerinnen und Bauern. Sie bekamen 2,5 Prozent aller Stimmen.