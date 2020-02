Das Feiern – oder Trauern – haben die Parteien hinter sich. Während die Landes-Spitzen damit beschäftigt sind, ihre Ergebnisse zu analysieren, werden in 567 Gemeinden gerade die neuen Regierungen gebildet. Binnen sechs Wochen, also bis 10. März, müssen sich die neuen Gemeinderäte konstituiert haben.

In Wiener Neustadt, der größten Stadt, in der gewählt wurde, stehen die Zeichen wieder auf „bunte“ Stadtregierung. Obwohl die ÖVP mit über 45 Prozent nur einen Koalitionspartner bräuchte, will Klaus Schneeberger an dem Erfolgsmodell festhalten, mit dem er schon 2015 dem Wahl-Ersten den Bürgermeister-Sessel wegschnappte.

Mit seiner bunten Stadtregierung übernahm er das Ruder, obwohl die SPÖ mit 40 Prozent der Stimmen noch als Sieger aus der Wahl ging. Diesmal hat die Volkspartei die Sozialdemokraten schon beim Votum überholt. Es zeichnet sich nun eine Koalition zwischen Volkspartei und Freiheitlichen ab. Sogar die SPÖ könnte diesmal in Form eines Arbeitsübereinkommens an Bord sein. Nur die Grünen lehnten ab. Sie wären dann die einzige Oppositionspartei.

In Amstetten stehen die Zeichen auf Zweier-Koalition. Hier legten die Türkisen mit Christian Haberhauer um 18,38 Prozentpunkte auf 42,98 Prozent zu. Die SPÖ, die nur mehr 37,20 Prozent bekam und bei der Bürgermeisterin Ursula Puchebner nach der Wahlschlappe zurückgetreten ist, will auf den Wahl-Sieger zugehen. Fast wahrscheinlicher als Türkis-Rot scheint allerdings Türkis-Grün. Ein erstes Abtasten der Parteien verlief vielversprechend.

Eine Koalition nach Bundes-Vorbild zeichnet sich auch in anderen Städten ab. Verhandlungen stehen in Klosterneuburg und Baden ins Haus. Klosterneuburg, die Stadt, in der auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lebt, erzielte ein Ergebnis gegen den Trend. Hier büßte die ÖVP Stimmen ein und kam nur mehr auf 42,7 Prozent. Bisher regierte sie mit den Sozialdemokraten. Doch auch die verloren deutlich.

Wen sich die Volkspartei jetzt ins Boot holt, ist noch nicht entschieden. „Wir führen mit allen Gespräche“, sagt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Der Wahlsieger, die Grünen, könnte sich eine Zusammenarbeit jedenfalls vorstellen. In Baden soll ebenfalls weiter wie auch im Bund regiert werden. Auch dort wird die ÖVP Verhandlungen mit den Grünen aufnehmen.

ÖVP legte in größeren Städten deutlich zu

Wenn spätestens am 10. März in diesen vier Städten ÖVPler (weiter) auf dem Bürgermeister-Sessel sitzen, regiert die Volkspartei in 17 Bezirkshauptstädten. Letzte rote Hochburgen bleibt Bruck an der Leitha sowie die Statutarstädte Krems und St. Pölten.

Zugewonnen hat die ÖVP aber auch in anderen Städten: In den Städten mit über 10.000 Einwohnern habe sie laut Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die meisten Zugewinne – Plus 4,08 Prozent.

Bei der SPÖ will man Lehren aus den Ergebnissen ziehen. Der „durchwachsene Wahlsonntag“ zeige für GVV-Präsident Rupert Dworak und Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar: Überall, wo die SPÖ stabile Ortsparteien mit starken Persönlichkeiten habe, könne sie punkten.

Zu Verlusten haben hingegen interne Streitigkeiten, Abspaltungen sowie auch der Bundestrend geführt.