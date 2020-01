Die meisten Stimmberechtigten schritten in St. Georgen am Reith (Bezirk Amstetten) an die Wahlurnen, die wenigsten - wie schon vor fünf Jahren - in Schwechat.

Vor der Wahl appellierten die Landespartei-Spitzen noch an die Wähler, von ihrem Recht Gebrauch zu machen und bei der Gemeinderatswahl ihre Stimme abzugeben. Die erhoffte Steigerung der Wahlbeteiligung blieb aber aus. Ziemlich genau zwei Drittel der stimmberechtigten Niederösterreicher schritten diesmal an die Wahlurnen. Die Wahlbeteiligung lag im Landesschnitt bei 65,64 Prozent und damit knapp unter 2015. Damals nutzten 65,83 Prozent der Stimmberechtigten ihr Recht.

Auffallend sind die großen lokalen Unterschiede. In einigen Gemeinden gingen sogar über 90 Prozent der Stimmberechtigten zum Votum. Spitzenreiter ist St. Georgen am Reith (Bezirk Amstetten). 481 von 520 Bürgern, also 92,5 Prozent, machten dort von ihrem demokratischen Recht Gebrauch. Mehr als 90 Prozent waren es auch in Hirschbach im Bezirk Gmünd (91,99 Prozent), in Dorfstetten im Bezirk Melk (91,5 Prozent) oder der Gemeinde mit den wenigsten Wahlberechtigten, Großhofen (90,63 Prozent), sowie Andlersdorf (90,28 Prozent), beide im Bezirk Gänserndorf.

Schlusslicht bei der Wahlbeteiligung war wie auch schon vor fünf Jahren Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha). Hier wurde die 50-Prozent-Marke diesmal noch deutlicher unterschritten. Ihre Stimme gaben 42,59 Prozent der Wahlberechtigten ab, vor fünf Jahren waren es 48,94 Prozent. Unterschritten wurde dieser Wert vor fünf Jahren nur in Mödling – mit 48,68 Prozent. Dort hat sich die Wahlbeteiligung diesmal aber etwas verbessert: Sie lag bei 51,61 Prozent.

Ebenfalls als Wahl-Muffel outeten sich die Hainburger (Bezirk Bruck an der Leitha). Hier lag die Wahlbeteiligung bei 45,17 Prozent. In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) wählten nur 48,79 Prozent aller Stimmberechtigten.

