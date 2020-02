Fast zur selben Zeit finden Anfang März in Niederösterreich zwei Wahlen statt, die immerhin gut 262.460 Personen betreffen, die ihre beruflichen Vertreter für die kommenden fünf Jahre wählen können. Die Rede ist von den Wirtschaftskammer-Wahlen bzw. der Landwirtschaftskammer-Wahl.

LK NÖ; Illustration: yuRomanovich/Shutterstock.com; NÖN-Gra­k: Gastegger

Bei Ersterer sind es übrigens tatsächlich Wahlen, also Mehrzahl, weil in 71 Fachorganisationen eigene Wahlen stattfinden. In 23 weiteren Fachgruppen gibt es sogenannte Friedenswahlen – hier entfällt eine Wahl als solche, weil es nur eine wahlwerbende Liste gibt. Heuer sind rund 105.000 Mitglieder der Wirtschaftskammer berechtigt, knapp 144.540 Stimmen abzugeben – manche Mitglieder sind ja in mehreren Fachorganisationen wahlberechtigt. „Diese Ergebnisse werden dann über die Sparten hochgerechnet, und nach dem gesamten Wahlergebnis setzt sich das Wirtschaftsparlament zusammen“, erklärt Peter Klameth, Wahlexperte der WKNÖ.

Unternehmer wählen an drei Tagen

Bei der Landwirtschaftskammer-Wahl sind knapp 157.460 Personen wahlberechtigt (um knapp zwei Prozent weniger als 2015). Während die Landwirte am 1. März wählen, haben die Unternehmer drei Tage Zeit: nämlich von 2. bis 4. März, jeweils von 8 bis 20 Uhr in den Wahllokalen oder via Briefwahl.

Josef Bollwein Wirtschaftsbund-NÖ-Obmann Wolfgang Ecker wird Sonja Zwazl als WK-Präsident folgen.Josef Bollwein

Bei der Wirtschaftskammer gehen neben den sechs bekannten wahlwerbenden Listen (Team Wirtschaftsbund NÖ, WIRtschaftsverband NÖ, Freiheitliche Wirtschaft, Grüne Wirtschaft, Liste der NÖ Industrie, UNOS – Neos-Unternehmerisches Niederösterreich) auch sonstige wahlwerbende Listen ins Rennen. Etwa kandidiert in der Landesinnung der Gesundheitsberufe die „Liste unabhängiger Kontaktlinsenanpasser“. 2015 ist außerdem die Liste der NÖ Industrie ausschließlich in Fachorganisationen zur Wahl angetreten, in denen es eine Friedenswahl gab – somit entfiel auf diese Liste keine einzige Stimme, in Summe hat sie aber 44 Mandate erreicht.

Interessantes Detail am Rande: Manche Kandidaten der Liste der NÖ Industrie – etwa die Unternehmergrößen Thomas Salzer und Franz Kirnbauer – gehen zwar für die Liste der NÖ Industrie als Vertreter juristischer Personen ins Rennen. Der Wirtschaftsbund NÖ wirbt aber mit ihnen als Bereichssprecher.

Am Abend des 6. März jedenfalls wird das Wahlergebnis feststehen. Das Wirtschaftsparlament tritt am 11. Mai in neuer Formierung zusammen.

WK NÖ; Illustration: AllNikArt/Shutterstock.com; NÖN-Grak: Gastegger

Die Landwirte können bei der Landwirtschaftskammer-Wahl voraussichtlich aus dem NÖ Bauernbund, der Freiheitlichen Bauernschaft, den SPÖ-Bauern, den Grünen Bäuerinnen und Bauern und der UBV-Unabhängige Bauernvertretung wählen. Voraussichtlich deshalb, weil die Einspruchsfrist gegen das Einbringen von Unterstützungserklärungen erst nach Redaktionsschluss endete. Unterstützungserklärungen müssen alle wahlwerbenden Listen, die nicht in der Vollversammlung waren, sammeln – während das bei der Wirtschaftskammer die wahlwerbenden Listen in allen Fachorganisationen tun müssen.

Zwei Änderungen im Wahlrecht

Seit der Wahl 2015 wurden im Landwirtschaftskammer-Wahlrecht zwei wesentliche Änderungen vorgenommen: Zum einen wurde die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug auf vier Prozent gesenkt. Die SPÖ-Bauern hatten ja mit 4,81 Prozent der Stimmen den Einzug ins Landwirtschaftskammer-Parlament verfehlt. Zum anderen gibt es jetzt auch keine Viertelswahlkreise mehr.

Die Vollversammlung sowohl der Wirtschafts- als auch der Landwirtschaftskammer NÖ wählt übrigens den Präsidenten.

Was beide Organisationen gemeinsamen haben: Eine starke Dominanz der ÖVP-nahen Bünde, wie ein Blick auf die Ergebnisse der letzten Wahlen eindrucksvoll zeigt. Angesichts der guten ÖVP-Ergebnisse etwa bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich wäre alles andere als eine erneute ÖVP-Dominanz auch bei Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer eine große Überraschung.