Fairness-Abkommen: Verhandlungen laufen weiter - nur ohne die Grünen

Eine Einigung über das von der ÖVP vorgeschlagene Fairness-Abkommen für den Wahlkampf vor der Landtagswahl am 29. Jänner 2023 gibt es weiterhin nicht. Nach Gesprächen mit allen Fraktionen hat die ÖVP zuletzt einen Vorschlag erarbeitet, über den nun alle Parteien noch einmal miteinander diskutieren sollen. Laut ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner soll es dazu in den nächsten Tagen einen gemeinsamen Termin geben.

Die Grünen werden da nicht mit am Tisch sitzen. Das ist bereits fix. Sie tragen das Fairness-Abkommen nicht mit. "Die Grünen sind und waren immer fair, haben transparent ihre bescheidenen Wahlkampfkosten vom Anfang an dargelegt und eingehalten", begründet Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan. Ein Abkommen brauchen nur jene, die sich bisher nicht an Regeln gehalten haben, meint er.

Aus der Sicht der ÖVP ist es keine Bedingung, dass alle Parteien dabei sein müssen, wie Ebner heute vor Journalisten sagte. Die "Vertrauens-Allianz" empfinde er nach seiner Ladung in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, in dem "aggressive Stimmung und ein unmöglicher Stil" herrschen, als noch notwendiger.

Ebner hofft auf Ergebnis in den nächsten Tagen

Beim gemeinsamen Abstimmungstermin soll der kleinste gemeinsame Nenner aller Parteien gesucht werden. Gelingen könnte das vor allem bei den stilistischen Punkten: dem Verbot von Dirty Campaigning, Vandalismus, Störaktionen und Co. In anderen Punkten, wie bei der Senkung der Wahlkampfkosten-Obergrenze oder der Abmachung nur in österreichischen Medien zu inserieren, scheint eine Einigung unwahrscheinlich.

Ebner hofft auf ein Verhandlungsergebnis in den nächsten Tagen.