Anlässlich der AK-Wahl veranstaltete die Volkspartei Niederösterreich eine Wahlkampfveranstaltung. Rund 350 Funktionäre sowie Mitglieder des NÖAAB folgten der Einladung. Neben Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner, NÖAAB-Landesobmann sowie Arbeiterkammer-Vizepräsident und Spitzenkandidat Josef Hager waren auch zahlreiche Vertreter der Teilorganisationen der ÖVP NÖ anwesend. Karl Moser, Landesobmann-Stv. des NÖ Bauernbundes, Petra Bohuslav Landesleiterin Wir.Niederösterreicherinnen, Bernhard Heinreichsberger Landesobmann der JVP, Herbert Nowohradsky, Landesobmann des NÖ Seniorenbundes, Wolfgang Ecker Obmann des Wirtschaftsbunds sowie Alfred Schölz Vorsitzender des FCG.

„Kleinigkeiten, die Gesundheit am Arbeitsplatz verbessern“

Spitzenkandidat Josef Hager setzt in seinem Wahlkampf auf das Thema Lehrlingsoffensive. „Eine qualifizierte Ausbildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb ist die Lehrlingsoffensive von immenser Bedeutung“, so Hager. „Die Lehre muss außerdem den gleichen Stellenwert wie eine schulische Ausbildung haben.“ Außerdem ist für ihn das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz ein wesentliches. „Oftmals sind es Kleinigkeiten, die die Gesundheit am Arbeitsplatz verbessern, wie etwa gesundes Obst. Die Betriebe sind dafür auch bereit, zu investieren“, so Hager.

„Josef Hager ist ein Mann mit Handschlagqualität. Er macht zukunftsorientierte Politik und legt die Argumente auf den Tisch. Er ist der beste Spitzenkandidat für die Arbeiterkammer-Wahl“, wird Hager von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gelobt.

Wolfgang Sobotka appellierte abschließend an die Anwesenden, hinauszugehen und die Mitarbeiter in den Betrieben zum Wählen zu animieren.