Wofür Andreas Babler und Hans Peter Doskozil stehen

Vor dem Start der Mitgliederbefragung über den SPÖ-Parteivorsitz am 23. April werben die beiden prominentesten Herausforderer der SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner nun für ihre Ziele und Inhalte.

Thematisch sprechen der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die oft als Gegenpole dem linken und rechten Parteiflügel zugeschrieben werden, ähnliche Bereiche an: Babler will etwa ein Gratis-Mittagessen für Kinder von einkommensschwachen Familien, einen Green New Deal für Österreich, Lohntransparenz in Unternehmen und einen Rechtsanspruch auf gleichen Lohn für Frauen und Männer.

Doskozil macht sich für einen Mindestlohn für alle von 2.000 Euro netto stark. Zudem fordert eine „klare Haltung“ bei Asyl und Migration, verbunden mit Integrationsmaßnahmen wie kostenlosen Deutsch-Kursen. Beide sehen Pflege als Grundrecht. Doskozil will innerhalb der SPÖ künftig wichtige Entscheidungen öfter den Mitgliedern überlassen. Babler betont „Politik von unten“ zu machen.

Innerhalb der Partei mehren sich – auch in NÖ – die Unterstützungserklärungen für Rendi-Wagner, Doskozil oder Babler. Die Sozialistische Jugend (SJ) hat Babler ihre Unterstützung zugesichert. Zudem kann er eine Liste mit rund 2.000 Unterstützungserklärungen vorzuweisen. Doskozil hat in NÖ jedoch ebenfalls einige, auch bekannte Anhänger wie den GVV-Präsidenten Rupert Dworak oder die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier. Rendi-Wagner weiß vor allem Frauen hinter sich, darunter die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures oder Frauen-Vorsitzende Eva Maria Holzleitner.

Der designierte SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovich hat sich indes mit seinen Kollegen aus Tirol, Oberösterreich und Salzburg zu einer „Bundesländer-Allianz“ zusammengeschlossen. Sie wollen gemeinsam eine „starke Stimme“ im Bund sein und Konzepte für den Arbeitsmarkt oder zum Thema soziale Sicherheit erarbeiten.