Zweitwohnsitzer-Wahlrecht steht vor dem Aus

Jetzt ging es doch schneller als gedacht: Nach der Forderung der obersten Gemeindevertreter des Landes, das Wahlrecht für die rund 340.000 Zweitwohnsitzer in Niederösterreich abzuschaffen und eine Abgabe für Nebenwohnsitze einzuführen, diskutierten die Landtagsklubs von ÖVP und SPÖ seit einigen Wochen über den Vorschlag.

Nun gibt es eine Einigung. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger und SPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Christian Samwald präsentieren morgen, Donnerstag-Vormittag, die Details einer Wahlrechtsreform. Die rund 340.000 Zweitwohnsitzer Niederösterreichs sollen damit ihr Wahlrecht verlieren. Eine Zweitwohnsitzer-Abgabe ist, wie die APA berichtet, jedoch nicht vorgesehen. Beschlossen werden soll die Reform bereits in der Landtagssitzung im Februar. Zum Tragen kommt sie dann erstmals bei der Landtagswahl 2023.

Vorangegangen war der Forderung des ÖVP-Gemeindebundes sowie des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes (GVV) der Beschluss über die flächendeckende Einführung des Parkpickerls in Wien ab März. Das habe dazu geführt, dass sich Menschen, nur um an das Parkpickerl zu kommen, in NÖ ab- und in Wien hauptgemeldet haben - was in den Gemeinden für Ärger sorgte.

Mit der Reform dürfte eine unendliche Geschichte nun also doch zu einem Finale kommen: Diskutiert wird über das Zweitwohnsitzer-Wahlrecht auf Landes- und Gemeindeebene, das es neben NÖ nur im Burgenland gibt, bereits seit Jahren. Bis 2017 galt das ohne Einschränkungen. Nach Aufregung über Personen, die sich nur zur Stimmabgabe als Nebenwohnsitzer gemeldet haben sollen, kam 2017 die Änderung: Wahlberechtigt sein sollten nur jene, die mit dem Ort verbunden sind. Die Regelung, dass der Bürgermeister entscheiden musste, auf wen das zutrifft, sorgte für Unmut bei Kommunalpolitikern.