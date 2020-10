Die wiederholten Gemeinderatswahlen in Kottingbrunn, Hochwolkersdorf und Schwarzau am Steinfeld verschafften der ÖVP einen klaren Gewinn. Die Landes-ÖVP zog noch einmal Bilanz. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner spricht von einem „historischen Ergebnis“.

In allen drei Gemeinden, in denen die ÖVP zuvor noch nie stimmenstärkste Partei gewesen ist, holte die Volkspartei die absolute Mehrheit. Künftig stellen die Türkisen 78,4 Prozent aller Bürgermeister und 59,5 Prozent aller Mandate in NÖ. Das sind insgesamt 449 von 573 Bürgermeistern und 7.055 Gemeinderäte – so viele wie seit den 70er-Jahren nicht mehr. Die Wahlbeteiligung stieg trotz Corona - besonders in Schwarzau um 7,35 Prozent im Vergleich zur Wahl im Jänner.

"Mein Herzensprojekt ist die Gemeindekarte"

Evelyn Artner wurde schon beim Jänner-Termin trotz absoluter SPÖ-Mehrheit in Schwarzau am Steinfeld zur Bürgermeisterin gewählt. Nun bekam die ÖVP 61,6 Prozent der Stimmen. Artner drückt ihre Dankbarkeit für das Wahlergebnis am Sonntag aus und spricht über vergangene und zukünftige Projekte. In ihrer achtmonatigen Amtszeit hat sie bereits Sicherheitsmaßnahmen für Kinder, wie Schulwegpolizisten, 30er-Zonen und Parkplätze vor Schulen umgesetzt. In Zukunft will die Ortschefin den Neubau des Feuerwehrhauses, den Ausbau ärztlicher Grundversorgung und die Förderung von Umwelt und Artenvielfalt in Angriff nehmen. Evelyn Artner betont: „Mein Herzensprojekt ist die sogenannte ‚Gemeindekarte‘ – das sind Postkarten, die von den Bürgerinnen und Bürgern mit Ideen für Schwarzau ausgefüllt werden und so unkompliziert und direkt Anregungen an mich schicken können.“

ÖVP will wieder Ruhe in die Gemeinde bringen

Martin Puchegger gewann mit der ÖVP in Hochwolkersdorf zum ersten Mal seit den 70er Jahren mit 55 Prozent die absolute Mehrheit. Der Wahlkampf war für ihn und sein Team in Zeiten von Corona eine Herausforderung, da in kleinen Dörfern der persönliche Kontakt besonders zähle. Als Alternative setzten sie auf Wahlwerbung mittels Briefen. Die ÖVP will nach dieser turbulenten Zeit nun Ruhe in die Gemeinde bringen und in den nächsten Jahren den Weg des Miteinanders großschreiben.

Zwei Drittel Mehrheit in Kottingbrunn

In Kottingbrunn heißt der Bürgermeister schon seit fünf Jahren Christian Macho. In seiner vergangenen Amtszeit setzte er sein Leuchtturmprojekt „die Renovierung des Wasserschlosses“ und den Ausbau des innerörtlichen und überregionalen Radwegnetzes um. Das Wahlergebnis, bei dem die ÖVP zwei Drittel der Stimmen für sich gewinnen konnte, versteht der Bürgermeister als klaren Aufruf seinen Weg fortzusetzen. Er will die Volksschulen modernisieren sowie das Angebot für Kinder und Senioren ausbauen.

Nachwuchsprogramm "my Partei"

Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zeigte sich besonders stolz über das Nachwuchsprogramm seiner Partei. „Sieht man sich ‚my Partei‘ an, das im letzten Jahr 1.000 Absolventinnen und Absolventen abgeschlossen haben, so zeigt sich, dass mittlerweile 540 von ihnen Verantwortung in den Gemeinden übernehmen: 339 als Gemeinderäte, 175 als Geschäftsführende Gemeinderäte, Stadträte oder Vizebürgermeister und 26 sogar als Bürgermeisterin oder Bürgermeister“