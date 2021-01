Fast die Hälfte der Fläche Österreichs ist mit Wald bedeckt, jedes Jahr nimmt die Waldfläche um 3400 Hektar zu. Und: Jede Sekunde wächst ein Kubikmeter Holz und bindet jede Sekunde 250 kg Kohlenstoff bzw. rund 1.000 kg CO2.

Österreichs rund 140.000 Waldbauern kämpfen allerdings seit Jahren mit immer mehr Schäden, bedingt durch vermehrte Trockenheit aufgrund des Klimawandels, Stürme, Schneedruck und den Borkenkäfer.

Paul Gruber

Rund 62 % der gesamten österreichischen Holzernte 2019 waren Schadholz. 4,3 Mio. Festmeter – das ist mehr als ein Drittel der Holzernte - hat der Borkenkäfer beschädigt. Allein in NÖ haben Schädlinge auf einer Fläche von rund 20.000 ha gewütet. Das entspricht der Hälfte der Fläche der Stadt Wien. In Niederösterreich und Oberösterreich gibt es Regionen, in denen ganze Landstriche entwaldet sind.

Um die Waldbäuerinnen und Waldbauern zu entlasten, hat die Bundesregierung im Vorjahr die Einrichtung des Waldfonds beschlossen und ihn mit 350 Mio. Euro dotiert. Dieser Fonds ist ein Rettungs- und Zukunftspaket für unsere Wälder.

6 von 10 Maßnahmen mit einem Volumen von 200 Mio. Euro stehen in einem ersten Schritt ab Montag, 1.2.2021 zur Beantragung zur Verfügung.

Förderungen für diese Maßnahmen können ab 1.2.2021 abgerufen werden:

Maßnahme 1: Wiederaufforstung und Pflegemaßnahmen nach Schadereignissen (80 Mio. Euro)

Maßnahme 2: Regulierung der Baumartenzusammensetzung zur Entwicklung klimafitter Wälder (28 Mio. Euro)

Maßnahme 3: Abgeltung von durch Borkenkäferschäden verursachtem Wertverlust (60 Mio. Euro)

Maßnahme 4: Errichtung von Nass- und Trockenlagern für Schadholz (9 Mio. Euro)

Maßnahme 5: Entrindung und andere vorbeugende Forstschutzmaßnahmen (16 Mio. Euro)

Maßnahme 6: Maßnahmen zur Waldbrandprävention (6 Mio. Euro von insgesamt 9 Mio. Euro)

Informationen und Details zur Beantragung: www.waldfonds.at

"Die Maßnahmen reichen von der Unterstützung bei der Wiederaufforstung über die Abgeltung von Borkenkäferschäden bis hin zur Einrichtung von Holzlagerstätten und Forstschutzmaßnahmen. Unser Ziel ist es mit dem ‚Waldfonds‘ die angespannte Lage in unseren Wäldern zu entschärfen, die regionale Wertschöpfung zu steigern und die Wälder zukunftsfit zu machen“, sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.

"Investition kommt dem Klima und der Wirtschaft entgegen"

Mit dem Waldfonds gelinge es, Antworten auf zwei zentrale Herausforderungen unserer Zeit zu geben: Klima- und Coronakrise. Diese Zukunftsinvestitionen kämen sowohl der massiv geschädigten Forst- und Gesamtwirtschaft, als auch der Umwelt entgegen, sagt Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich.

Der Waldfonds sei auch keine kurzfristige Unterstützung für die Waldbewirtschafter, sondern eine langfristige Investition in Klimaschutz und Umwelt, die in vielen Jahren auch noch unseren Kindern zu Gute kommen werde, betont Moosbrugger.

Weitere Maßnahmen: Geld für Forschung und Biodiversität

Förderungen für sechs der insgesamt zehn Maßnahmen des Waldfonds können ab Montag, 1. Februar beantragt werden. Die weiteren vier Maßnahmen des Waldfonds sind: