Waldhäusl verärgert NÖ-Feuerwehren mit "Vorzugsstimmen-Mail"

Eine Wahlwerbe-Mail aus dem Büro des Landesrats Gottfried Waldhäusl sorgte am Freitagvormittag für viel Wirbel unter den Floriani-Jüngerinnen und Jüngern in Niederösterreich: "Die Aufregung ist enorm. Unsere Telefone stehen nicht mehr still", sagt Feuerwehrsprecher Franz Resperger.

In der besagten Mail (siehe Screenshot) an etliche NÖ-Feuerwehrkommandanten und Funktionäre rund um "Heimat, Tradition, Politik mit Hausverstand und echte Kameraschaft" wirbt das "Team LR Gottfried Waldhäusl" für eine Vorzugsstimme für Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Verärgert auf die Massenmail reagierte prompt das NÖ-Landesfeuerwehrkommando.

Ein Screenshot der besagten "Vorzugsstimmen-Werbe-Mail" aus dem Büro des Landesrats Gottfried Waldhäusl an etliche NÖ-Feuerwehrfunktionäre Foto: zVg

"Neben der Tatsache, dass die Aussendung über unsere gemeinsame Kommunikationsplattform @feuerwehr.gv.at und ohne unserer Zustimmungen stattgefunden hat, sind die Feuerwehren in Niederösterreich unparteiisch", heißt es von Martin Boyer, Bezirksfeuerwehrkommandant Krems. Die Freiwilligen hegen den Verdacht, dass die Mails über einen Server des Landes Niederösterreich verschickt worden seien.

Seitens des NÖ Landesfeuerwehrverbandes lege man keinen Wert auf derartige Zusendungen und wolle nicht für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert werden. "In der Vergangenheit haben sich alle wahlwerbenden Parteien auch strikt daran gehalten. Wir ersuchen dies auch in Zukunft einzuhalten", sagt Boyer. Derartige Aussendungen hätten auf den Kommunikationsplattformen der NÖ-Feuerwehren nichts verloren.

Waldhäusl bestreitet Nutzung der Feuerwehr-Plattform

"Es geht nicht um eine Parteiwerbung, sondern um einen Aufruf für eine Vorzugsstimme für Gottfried Waldhäusl", heißt es aus dem Büro des FPÖ-Landesrats auf NÖN-Anfrage.

Waldhäusls Team habe öffentliche Mail-Adressen, gelistet etwa auf Homepages der NÖ-Feuerwehren, aus dem Internet herausgesucht und an diese eben die Mail versendet, stellt eine Sprecherin klar. Dabei hätte man natürlich nicht die offizielle Kommunikationsplattform der NÖ-Feuerwehren verwendet, um die Mail zu verteilen.

Waldhäusl selbst ortet in dem Vorwurf ein "Anpatzmanöver".