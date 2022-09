Waldhäusl will eigene "Tierschutzinspektoren" einsetzen

Werbung

Nach den schweren Missständen in einem Tiermastbetrieb in Traismauer, wo sterbende und verwesende Tiere in "Fäkalien-Seen" lagen, präsentierte Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) am Donnerstag ein Landeskontrollsystem in Sachen Tierschutz als Zusatz zu den behördlichen Amtstierärzten, die nach Bundesgesetz weiterhin mindestens 2 Prozent der Betriebe kontrollieren, bzw. zu etwaigen AMA-Kontrollen.

"Bauern, die ordentlich arbeiten und wirkliche Tierschützer sind, müssen vor denen geschützt werden, die sich nicht an die Gesetze halten. Den schwarzen Schafen müssen wir das Handwerk legen. Ein 'Traismauer' darf es nicht mehr geben", begründet der Landesrat seinen Vorschlag.

Präventive Wirkung und mehr Kontrollen

Konkret will Waldhäusl vier Sachverständige als Kontrollorgane einsetzen, die zwar keine Tierärzte, aber in Tierschutz und Recht geschult werden. Sie sollen unangekündigt und gezielt im Auftrag des Land Niederösterreich selbstständig Kontrollen bei Landwirten durchführen. Fachlich sollen die "Tierschutzinspektoren" als Landesbedienstete der Tierschutzabteilung des Landes (RU5) unterstellt sein und dieser bzw. der jeweiligen Bezirksbehörde Kontrollberichte abgeben. In einem zweiten Schritt sollen die Kontrollorgane im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips mit den behördlichen Amtstierärzten weitere Kontrollen vornehmen - solange bis die Missstände behoben sind. "Damit wird es nicht nur mehr Kontrollen geben, sondern wir werden auch präventiv arbeiten. Das ist im Interesse der Bauern und des Tierschutzes", sagt Waldhäusl.

Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl präsentierte ein Landeskontrollsystem in Sachen Tierschutz. Foto: Norbert Oberndorfer

Ein Landtagsbeschluss oder ein Bundesgesetz-Änderung sei für die Einsetzung dieser Kontrollorgane nicht notwendig. „Nach dem Ok der Landeshauptfrau, die über für Personalentscheidungen zuständig ist, können wir und müssen wir starten."

Inspektoren dürfen unversperrte Ställe betreten

Die vier "Tierschutzinspektoren" dürfen etwa auch selbstständig unversperrte Ställe betreten, werden auch anonymen Hinweisen nachgehen bzw. sollen bis zu 2.000 Kontrollen pro Jahr in Niederösterreich durchführen. Hauptfokus der unangekündigten Kontrollen, bei der etwa Bewegungsfreiheit, bauliche Ausstattung, Haltungsvorrichtung und Ernährung geprüft werden, liegt auf größeren landwirtschaftlichen Betrieben (Schweine ab 500; Rinder ab 100, Ziegen und Schafe ab 50) und auf jenen, die mindestens seit zehn Jahren nicht mehr kontrolliert wurden.

Nach dem "OK" von Landeshauptfrau Mikl-Leitner soll die Ausschreibung für die vier Posten, die laut Waldhäusl "weit weniger als 500.000 Euro pro Jahr" kosten sollen, ab 2023 anlaufen. „Die, die weggeschaut haben, wird es dann aufstellen", sagt Waldhäusl.