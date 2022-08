Amtswege werden digital: Staatssekretär Tursky informiert

Werbung

Die flächendeckende Versorgung mit Gigabit-fähigen Internetanschlüssen bis 2030 stehe für Digitalisierung-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) ganz oben auf der Agenda. Im OECD-Vergleich 2021 entpuppt sich das Alpenland Österreich derzeit noch als „Glasfaser-Entwicklungsland“. Da gebe es noch Einiges aufzuholen, sagt auch Tursky.

Österreich sei traditionell im Mobilfunksektor stark und gelte seit jeher als Testmarkt für Mobilfunker. „84 Prozent aller österreichischen Haushalte sind an ein 5G-Netz angebunden“, so Tursky.

Mit steigendem Datenvolumen – gerechnet wird mit einer Verdoppelung jedes Jahr – werde aber auch der „Leidensdruck“ auf breitbandstarkes Glasfaser-Internet umzusteigen immer größer. Um Ausbauprojekte zu unterstützen, hat der Bund mit März eine zweite Breitbandmilliarde aufgelegt. „In Niederösterreich werden ab September 360 Mio. Euro in geförderte Ausbauprojekte investiert.“

Ein weiteres Steckenpferd in Sachen Digitalisierung wird der Aufbau einer zentralen Registerdatenbank sein. Sie soll zum Teil heterogene Behördensysteme und ihre „Datensilos“ miteinander verbinden und den Bürgern einfachere, digitale Lösungen in der Verwaltung anbieten.

„Ob verlorenes Maturazeugnis, Staatsbürgerschaftsnachweis oder Geburtsurkunde: Die Bürger können künftig so etwa auch am Sonntagabend ihre Dokumente für digitale Amtswege oder für eine Bewerbung einfach beziehen“, sagt Tursky. Bis 2024 sollen fast alle Amtswege, etwa für Führerschein, Personalausweis und die Unternehmensgründung, digital angeboten werden.

Der Strafregisterauszug sei bereits komplett online digital beziehbar. Nur für gewisse Anträge werde der Weg auf das analoge Amt bleiben. „Etwa für den Waffenschein.“ Gleichzeitig werden in den nächsten 15 Jahren alle Amtswege aber auch analog machbar sein.

Angst vor der Digitalisierung brauche aber niemand zu haben. Im Gegenteil. „Für Unternehmen und uns alle ist der digitale Wandel eine Riesenchance. Das Nicht-Nützen ist hier die Gefahr“, sagt Tursky.

Auch Künstliche Intelligenz, also lernende Algorithmen, seien jetzt schon wichtige Helfer in Medizin und Technik. Über Leben und Tod werden sie aber in Europa niemals entscheiden. „Das werden wir verhindern“, verspricht Tursky. Dafür sorgen mitunter auch EU-Regelwerke.