Sie haben eigentlich gut zu den 1.500 Fans gepasst, die am Sonntag gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der „Bergauf, Österreich“-Tour den Fadensattel am Schneeberg bezwungen haben. Die drei Mädels mit türkisen Blumenschmuck im Haar und gleichfarbiger Schürze entpuppten sich aber gleich beim Start der Wanderung als Partycrasher. Denn beim Foto mit dem Kanzler haben sie jenes Logo unter der Schürze präsentiert, welches die Gewerkschaft im Kampf gegen den Zwölf-Stunden-Tag kreiert hatte.

Aktivistinnen machten ihrem Unmut über das neue Arbeitszeitgesetz Luft.

Mit Plakaten und Sprechchören protestierten die Aktivisten.

| Philipp Grabner

Wenige hundert Meter später war klar, dass sich noch ein Dutzend weitere Aktivisten der internationalen Demokratie-Bewegung „Attac“ als „normale Wanderer“ unter die Menge gemischt hatten, als sie gemeinsam Verbalattacken wie „der Kurs von Kurz führt uns ins Tal“ skandiert hatten. Doch so schnell sie gekommen sind, waren die Störenfriede auch wieder weg. Der Kanzler nahm´s gelassen, gab sich volksnah und genoss gemeinsam mit Mikl-Leitner die zahlreichen Gespräche mit den Bürgern am Weg zum Ziel. Auch unzählige Selfie-Wünsche wurden erfüllt

Während der rund eineinhalbstündigen Wanderung ergaben sich unzählige Gespräche zwischen dem Bundeskanzler und wanderbegeisterten Bürgern. Dabei wurden aktuelle politische Themen genauso wie Fragen und Wünsche mit dem Bundeskanzler diskutiert.

Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Es freut mich, dass wieder so viele Menschen mit uns gemeinsam diese Wanderung unternommen haben. Es ist immer wieder ein großes Erlebnis für mich, wie breit unsere Bewegung ist und wie viel wir gemeinsam verändern können in diesem Land."

„Mit Österreich geht es bergauf – wir in NÖ verzeichnen aktuell zum Beispiel am Arbeitsmarkt die beste Entwicklung seit zehn Jahren. Wir haben den heutigen Tag genutzt, um Gespräche mit den Landsleuten zu führen, denn nur wer am Puls ist, kann die richtigen Impulse für die politische Arbeit setzen. Für uns in Niederösterreich steht das Miteinander im Zentrum - im Land mit den Landsleuten aber auch über Landes- und Parteigrenzen hinweg. Im Miteinander arbeiten wir dafür, dass es nicht nur heute, sondern Tag für Tag "bergauf, Österreich" heißt", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.