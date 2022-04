Warum den Grünen die Rechnungshof-Prüfung nicht weit genug geht

Werbung

Den Antrag auf Prüfung der Geldflüsse landesnaher und –eigener Unternehmen an die Parteien durch den Landesrechnungshof tragen die Grünen mit. Die Sonderprüfung gehe ihnen jedoch nicht weit genug, sagte Landessprecherin Helga Krismer am Dienstag. Die Partei hätte sich zusätzlich für die Prüfung von Publikationen der Parteien ausgesprochen. „Dafür gab es aber keine Mehrheit“, meinte Krismer. Mitgehen wollte man bei dem Antrag trotzdem. Krismer sei froh, „wenn alles ans Licht kommt und wir ein gutes und solides Haus für die nächsten Jahre haben".

Als Grundübel in Niederösterreich ortet Krismer den Proporz. Nach wie vor würden SPÖ und die FPÖ mit der ÖVP „kuscheln“. In der Landesregierung machen sie sich „alles untereinander aus“. Schon jetzt würde in vielen landesnahen Unternehmen Aufklärung über Inserate, Sponsoring und Kooperationen stattfinden, gebe es das Proporzsystem nicht.

Frage nach Inseraten

Bei der Pressekonferenz sprach Krismer den ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner außerdem direkt an. Unabhängig "von jeder Untersuchung" wolle sie von ihm wissen, ob der Innova-Verlag Inserate für sich lukriert habe, oder "ob etwas zur ÖVP als Spende gegangen" sei.

Gefordert wurde von der Landessprecherin der Grünen darüber hinaus die Einführung eines niederösterreichischen Parteienfinanzierungsgesetzes "modernster Strickart".