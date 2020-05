Unter dem Motto „Region braucht Kultur, Kultur braucht Region“ präsentierten NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber bei einer Pressekonferenz heute, Montag eine gemeinsame Deklaration verschiedener Organisationen wie der Volkskultur, den Museen und dem Musikschulwesen zur Bedeutung der Regionalkultur. Ebenfalls präsentiert wurden die Ergebnisse einer neuen Studie zum Thema.

"Regionalkultur bedeutet Nähe"

Die Deklaration zur Bedeutung der Regionalkultur streicht in 15 Punkten den Wert und die Rolle der Regionalkultur für die Gesellschaft hervor. Martin Lammerhuber präsentierte die Punkte Nähe, Begegnung, Regionalität, Identität, Gemeinschaft, Freiraum, Engagement, Vermittlung, Bildung, Professionalität, Kreativität, Klimafreundlichkeit, Wirtschaft, Digitalität und Europa. Diese seien ein klares Bekenntnis zur regionalen Kultur und sollen deren facettenreiche Bedeutung bewusstmachen. „Wir wollen zeigen, wonach die Menschen zuhause Sehnsucht haben. Regionalkultur bedeutet Nähe, sie sorgt für Begegnungsräume“, so Lammerhuber.

Begleitet wird die Deklaration durch die Kampagne „Region braucht Kultur – Kultur braucht Region“. Wie auch die Deklaration soll die Kampagne über Plakate und Gemeindepackages aufzeigen, dass Regionalkultur notwendig und nicht selbstverständlich ist.

Den Kulturschaffenden und den über 100.000 Freiwilligen und Ehrenamtlichen im NÖ-Kulturbereich sprach Mikl-Leitner mehrmals großen Dank aus und betonte: „Wir stehen auch in schwierigen Zeiten hinter euch, das soll diese Deklaration versichern.“ Dazu verwies sie auf die Kulturstipendien in der Krisenzeit und die Jahresförderungen und Förderzusagen, die auch heuer vom Land eingehalten werden, „egal ob gespielt wird oder nicht“.

Drei Viertel vermissen geselliges Zusammenleben

Eine neue Studie des Meinungsforschungsinstitut Integral zeigt die Verbindung, die die Menschen zwischen bestimmten Werten und der Regionalkultur herstellen und unterstreiche damit deren Bedeutung. Laut der Studie werden mit regionaler Kultur am häufigsten Heimat, Tradition, Gemeinschaft und Nähe assoziiert. In Zeiten der aktuellen Corona-Krise gaben zudem 76 Prozent von insgesamt 1.000 Befragten an, das gesellige Zusammenleben in der Gemeinde zu vermissen. 71 Prozent vermissen es zudem, gemeinsam kulturelle Veranstaltungen genießen zu können und 54 Prozent vermissen die Vereinsarbeit in der Gemeinde.

Sowohl Lammerhuber als auch Mikl-Leitner sind sich einig: Das Digitale kann die direkte Begegnung mit Kultur nicht ersetzen, das digitale Angebot wird aber auch weiterhin wichtig sein und bietet eine Chance in der Krise. Kultur sei ein Dialog, der bald wieder persönlich stattfinden muss.