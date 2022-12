Was NÖ von Brüssel will: Mehr Jugend und weniger Abhängigkeiten

Werbung

Über Kriege und Krisen, Energie und - auch - Beteiligung hat Niederösterreichs Europa-Forum heuer schon im Juni am Göttweiger Berg diskutiert. Und zu all dem auch bei seinen Salons und gemeinsam mit der Kremser Donau-Uni über 7.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher befragt. Was die derzeit am wichtigsten finden und von Europas Union auch am dringendsten fordern: Stabilität (durch die Union), Stärkung (vor allem des Gesundheitssystems), Autonomie (in Sachen Energie) und Beteiligung (vor allem der Jugend).

Im Gespräch: Martin Eichtinger mit Roberta Metsola in Brüssel. Foto: European Union 2022 / Daina Le Lardic

"Die EU", fasst Niederösterreichs EU-Landesrat Martin Eichtinger zusammen, "muss autonomer werden" und Europas Energiepolitik müsse sich "rasch ändern". Europa brauche aber auch "Musterregionen", gerade um Europa "näher zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen". Niederösterreich sei da "eine der aktivsten Regionen in Europa", was, so Eichtiger, auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen erst bei der 100-Jahre-Niederösterreich-Gala Ende Oktober in Brüssel bekräftigte. Und gerade die Jugend müsse "im Europäischen Jahr der Jugend besser mitgedacht werden", so Eichtinger.

Diesen "blau-gelben Auftrag" an Brüssel habe Niederösterreichs Europa-Forum Wachau auch in einem Forderungspapier festgehalten, das Martin Eichtinger diese Woche nicht nur an EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, sondern auch an Kommissions-Vize-Präsidentin Maroš Šefčovič, Kommissions-Generaldirektorin Pia Ahrenkilde-Hansen und Silvan Agius, Berater von EU-Gleichstellungs-Kommissarin Helena Dalli, übergab.