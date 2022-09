Was tun, wenn der Strom ausfällt

Werbung

"Es dauert 15 Sekunden bis in ganz Europa alles finster ist“, sagt EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer beim Blackout-Gipfel der niederösterreichischen Wirtschaftskammer (WKNÖ) am Dienstag in St. Pölten. Dass es zu einem Blackout in Europa kommt, sind sich alle anwesenden Experten sicher. Die Frage sei nur wann.

„Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Niederösterreichs Betriebe sind von einer funktionierenden Stromversorgung abhängig und aus diesem Grund müssen sie sich auf ein mögliches Blackout-Szenario vorbereiten“, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) ruft dazu auf, das Thema Blackout ernst zu nehmen.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landes-Vize Stephan Pernkopf, EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz, NÖ Zivilschutzverband-Präsident Christoph Krainz und NÖ-Militärkommandant Martin Jawurek diskutierten rund um die Gefahr eines Blackouts und die notwendige Vorbereitungsarbeit für Land NÖ, Betriebe, Kommunen und auch Private. Foto: Katrin Schinewitz

„Die Themen Energiewende und Klimaschutz sind zum Sicherheitsthema geworden. Es geht darum genügend Energie für den Ernstfall zu haben“, so Pernkopf. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher könnten sich laut Landeshauptfrau-Stellvertreter auf die Blackoutprävention des Landes verlassen. So wurden die NÖ Feuerwehrhäuser mit Notstromaggregaten ausgestattet und die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Blackout-sicher gemacht.

Betriebe brauchen Notfallpläne

Sowohl EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer als auch Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes, weisen auf die Wichtigkeit von Präventionsmaßnahmen hin. Vor allem Betriebe müssten Notfallpläne erstellen und diese im besten Fall auch durchspielen. Für Privatpersonen und Haushalte empfiehlt Kainz, der sich schon seit Jahren gemeinsam mit dem NÖ-Zivilschutzverband mit dem Thema Blackout beschäftigt: „Jeder und jede sollte sich individuell mit seinem Lebensumfeld beschäftigen, um sich für den Ernstfall vorzubereiten.“

Vorreiter in der Blackout-Prävention ist das Österreichische Bundesheer. Der niederösterreichische Militärkommandant Martin Jawurek spricht von einem „einsatzrealistischen Szenario“. „Je mehr Menschen und Institutionen Vorsorge getroffen haben, desto schneller und einfacher kann ein Blackout bewältigt werden. Das Militärkommando NÖ ist bereit, gemeinsam mit den Blaulicht- und Einsatzorganisationen zu helfen“, sagt Jawurek beim Blackout-Gipfel der WKNÖ.