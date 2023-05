ÖVP lehnt Pool-Verbot in Niederösterreich ab

Aufgrund der Wasserknappheit wird in der Steiermark aktuell über ein Pool-Neubau-Verbot für Privathaushalte nachgedacht. Angstoßen hat die Debatte der steirische ÖVP-Landesrat Johann Seitinger. In Niederösterreich haben einzelne Gemeinden bereits in den vergangenen Jahren Termine für das Schwimmbad-Einlassen vergeben, um Spitzen im Wasserverbrauch zu vermeiden. Ein generelles Pool-Verbot lehnen Seitingers Parteikollegen in Niederösterreich aber ab.

„Der Reigen an Verbotsvorschlägen vom Verbot des Verbrenner-Motors über das Verbot von Kurzstreckenflügen bis hin zu einem Poolbau-Verbot sind keine Beiträge zu einem bewussteren Lebensstil der Bevölkerung, ganz im Gegenteil: Damit untergraben wir ihre Eigenverantwortung und stoßen wir die Bürgerinnen und Bürger nur unnötig vor den Kopf“, sagen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger und Gemeindebund NÖ-Präsident Johannes Pressl in einer Aussendung.

Pernkopf betont, dass andere Dinge unternommen werden, um „unseren Lebensraum zu schützen“. Als Beispiele nennt er den Bodenbonus und Schwammstadt-Projekte. Pressl hält eine landesweite Regelung für das Bauen oder Befüllen von Pools nicht zielführend sei.

„Sinnvoll sind allerdings Regelungen auf der Ebene der Gemeinden, um Probleme im Zusammenhang mit dem zeitgleiche Befüllen zu vermeiden, was Wasserversorgungsanlagen an technische Kapazitätsgrenzen stoßen lässt. Viele Gemeinden regulieren schon jetzt den Wasserverbrauch durch vorgeschriebene Anmeldungen von Poolbefüllungen. Ziel ist es aber, statt Verboten, weiterhin Wasser in ausreichenden Mengen bereit zu stellen – und daran arbeiten unsere Gemeinden bereits intensiv“, sagt der NÖ-Gemeindebund-Präsident.