Kein Trinkwasser im Klo: NEOS wollen neues Wasserkonzept

Das Grundwasser hat in weiten Teilen Niederösterreichs Trinkwasserqualität. Durchschnittlich 130 Liter Wasser pro Tag und Kopf werden in Österreich verbraucht, davon rund 34 Prozent zum Duschen, Wäschewaschen und Geschirrspülen, 25 Prozent für die Toilettenspülung, 14 Prozent im Außenbereich für beispielsweise Pool und Pflanzen und 27 Prozent fließen über Wasserhähne in Bad, WC und Küche.

Weil die Bevölkerung wächst, wird der Bedarf nach Wasser in den nächsten Jahren steigen. In einem ungünstigen Szenario der 2021 veröffentlichten Studie „Wasserschatz Österreich" wird bis 2050 mit einer Abnahme der Wasserressourcen um 23 Prozent gerechnet. Die Veränderungen des natürlichen Wasservorkommens sind auf die Auswirkungen des Klimawandels zurückzuführen.

Wasser sparen durch Trennung von Trink- und Brauchwasser

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, wird nun der Ruf nach einer effizienteren Wassernutzung laut. Die NEOS fordern einen Trink- und Brauchwasserplan für Niederösterreich. Einen wesentlichen Teil davon sehen sie in der Trennung von Trinkwasser und aufbereitetem Brauchwasser: „Niederösterreich muss in Zukunft die Verwendung von Brauchwasser forcieren“, sagt NEOS-Kommunalsprecher Helmut Hofer-Gruber. Als Beispiel nennt er den Einsatz von Duschwasser für das Spülen von Toiletten.

Helmut Hofer-Gruber, NEOS-Kommunalsprecher, will in Niederösterreich Brauchwasser effizienter nutzen. Foto: NEOS

Um die Trennung zu ermöglichen, sei es laut NEOS-Kommunalsprecher nötig, bestehende Gesetze, Verordnungen und einschlägige Regelungen für Neubauten dahingehend anzupassen. In einer Aussendung richtet er seinen Appell an die Landesregierung: Der Startschuss für ein solches Konzept müsse so bald wie möglich erfolgen, damit es bereits wirken könne, wenn Trinkwasserknappheit eintritt.

Trinkwasserversorgung sei gesichert

Auf Nachfrage der NÖN verweist die NÖ Landesregierung auf den im Juli 2023 auf Bundesebene präsentierten Trinkwassersicherungsplan, der in enger Abstimmung mit den Bundesländern ausgearbeitet worden sei. In Niederösterreich würden derzeit Maßnahmen für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung ermittelt werden. Man wolle unterschiedliche Wasserspender auf ihre Tauglichkeit und Qualität hin analysieren. Als Beispiel für mögliche Maßnahmen für Gemeinden nennt das Land NÖ die Versorgung durch mehrere Wasserspender – etwa Brunnen oder Quellen – oder für Notfälle und Engpässe eine Verbindung zu benachbarten Wasserversorgungsanlagen herzustellen. Zudem wird empfohlen, das Niederschlagswasser auf Eigengrund zu sammeln und beispielsweise für die Gartenbewässerung zu nutzen.

In Niederösterreich gebe es derzeit ausreichende Grundwasservorräte, das hat das Land NÖ in der Studie „Wasserzukunft Niederösterreich 2050“ untersucht. Auch Martin Angelmaier, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes NÖ, sprach im Juni von „ausreichend Grundwasserreserven“ auch noch im Jahr 2050, die allerdings regional unterschiedlich verteilt seien. Um im Bundesland eine Balance zwischen Reserven und Bedarf zu schaffen, brauche es einen Ausgleich zwischen den einzelnen Regionen mittels „überregionaler großer Versorgungsstrukturen“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).