Norbert Hofer: „Ja, ich trete zurück“ .

FPÖ-Chef Norbert Hofer tritt zurück. Er habe die Partei nach Ibiza stabilisiert, sagte Hofer in einer Aussendung am Dienstag. "Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist aber mit dem heutigen Tag zu Ende."