Erste Frau in dieser Funktion: SPÖ bekommt Klubdirektorin

In der Klubdirektion des SPÖ-Landtagsklubs gibt es einen Wechsel: Der jahrzehntelange Klubdirektor Erich Trenker, der auch in der Gemeindepolitik von Pilichsdorf (Bezirk Mistelbach) aktiv ist, geht mit 1. Dezember in Pension. Angelika Gruber-Risak wird neue Klubdirektorin. Sie wurde in einer Klubsitzung bereits einstimmig in diese Funktion gewählt. „Damit ist ein kontinuierlicher Übergang gewährleistet“, heißt es aus dem SPÖ-Landtagsklub.

Klubobmann Hannes Weninger kennt die 37-jährige Gruber-Risak bereits als Mitarbeiterin aus dem Parlament und den Kabinetten Sonja Steßl und Christian Kern. Zuletzt arbeitete die gebürtige Hainfelderin als Klubsekretärin in der Bundes-SPÖ.

Frauen-Vorsitzende Evlira Schmidt freut sich zudem über die weibliche Unterstützung. „Unser Parteivorsitzender Sven Hergovich hat versprochen, dass wir weiblicher werden. Angelika ist die erste weibliche Klubdirektorin“, schreibt sie in einem Posting.