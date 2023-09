Neue „alte“ Landtagsabgeordnete wurde angelobt

„Herzlich Willkommen wiederum im Landtag“, sagte Landtagspräsident Karl Wilfing zu Marlene Zeidler-Beck (ÖVP). Die 35-Jährige wurde in der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause soeben angelobt. Sie folgt, wie berichtet, auf Martin Schuster (56). Der ehemalige Bürgermeister von Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) verlässt nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten die Bühne des Landesparlaments in St. Pölten und wechselt in die Privatwirtschaft. Er bleibt jedoch Bezirksparteiobmann.

Zeidler-Beck übernimmt aufgrund des Vorzugsstimmenwahlergebnisses das durch Schusters Abgang frei gewordene Grundmandat im Bezirk Mödling. Sie saß von 2018 bis 2021 im Bundesrat, wechselte danach in den Landtag und im diesjährigen März wiederum in die Länderkammer. Dort folgt der 35-Jährigen nun Bernadette Geieregger (30), Bürgermeisterin von Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling).

Mit Zeidler-Becks Comeback in St. Pölten erhöht sich der Frauenanteil im Landtag auf 14 von 56 und somit von aktuell 23,2 auf 25 Prozent. Vor der Landtagswahl am 29. Jänner waren es mit 16 Mandatarinnen noch 28,6 Prozent. Die ÖVP stellt an der Traisen nach der Sommerpause drei statt bisher zwei weibliche Abgeordnete von 23 (13 Prozent).