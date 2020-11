Das Vorstandsteam komplettieren die Stellvertreter Johann Zöhling, Bettina Rausch, Rene Lobner, Josef Hager und Bernadette Schöny. Teschl-Hofmeister war bereits am 9. März zur geschäftsführenden Obfrau des NÖAAB ernannt worden. "In den kommenden Jahren werden wir unseren inhaltlichen Fokus auf die Themen Wandel der Arbeitswelt und die damit verbundenen Chancen, Pflege und Betreuung und Bildung legen", kündigte die frühere Chefredakteurin des ORF Niederösterreich am Samstag nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an.

"Wir haben die Sache mit Ernst und Freude, mit Einsatzbereitschaft und Verständnis für die Sorgen unserer Landsleute getan", blickte Sobotka auf zehn Jahre Mitgestaltung der Politik des NÖAAB gemeinsam "mit vielen Weggefährten, Funktionärinnen und Funktionären" zurück. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach von einer zu Ende gehenden Ära, gratulierte gleichzeitig aber auch Teschl-Hofmeister: "Sie wird mit Herz und großartigem Engagement eine tolle Interessensvertreterin für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein."