Lehrer, die in Wien wohnen und in NÖ arbeiten und umgekehrt: Das sind keine Einzelfälle. Im vergangenen Schuljahr kam jeder fünfte Lehrer in Wien aus NÖ. Dieser Anteil dürfte sich nun ändern. „In einem Ausmaß, wie er noch nie da war“, meint Thomas Krebs, Vorsitzender der Gewerkschaft für Pflichtschullehrer in Wien.

Zunehmend mehr Lehrer − 300 dürften es in den vergangenen Wochen gewesen sein − wechseln von Wien in die benachbarten Bundesländer, warnt die Gewerkschaft.

NÖ mit besseren Bedingungen

„Selten“, betont Krebs, „sind die Schüler die Begründung, warum Lehrer weggehen.“ Sondern vor allem die Rahmenbedingungen, die in NÖ besser seien: Beispielsweise gebe es in Wien zum Teil nicht ausreichend genug Klassenräume. Außerdem kommen ohnehin viele aus NÖ, die jetzt, aufgrund des landesweiten Lehrermangels, die Möglichkeit wahrnehmen, auch ihren Arbeitsort nach NÖ zu verlegen.

Insgesamt wurden Anfang September 900 Lehrer in NÖ neu angestellt. Dass davon signifikant mehr aus Wien stammen, kann die NÖ Bildungsdirektion nicht bestätigen. Wo Lehrer gebraucht werden, ist regions- und fächerspezifisch unterschiedlich. Vor allem im Weinviertel, und zunehmend auch südlich von Wien, spitzt sich die Lage auf jeden Fall zu.