Land NÖ verkaufte Wohnbauförderdarlehen um über 400 Millionen Euro

Das Defizit für 2020 und 2021 werde damit statt 1,5 Milliarden Euro nur rund 1,1 Milliarden betragen. Beim Käufer handelt es sich laut Finanzdirektor Georg Bartmann um einen "österreichischen Investor im Bankensektor".

Damit sei man um über 54 Millionen Euro über den Erwartungen des Landtages geblieben, der eine Untergrenze von 90 Prozent beschlossen hatte, hieß es am Freitag. "Mit diesen Geldern ist sichergestellt, dass trotz dramatischer Einnahmenausfälle das Land sein Investitionsprogramm aufrechterhalten kann", betonte Schleritzko. Damit werde man deutlich weniger Schulden aufnehmen müssen. Ob man weitere Wohnbauförderungsdarlehen verwerten wird, hänge von der Entwicklung der Kapitalmärkte und des Finanzbedarfs ab.

Abgewickelt wurde die Transaktion über eine neu entwickelte Wettbewerbsplattform der Hypo NOE Landesbank. Dieses System in Verbindung mit dem aktuell sehr niedrigen Zinsniveau habe "ein für das Land NÖ sehr erfreuliches Ergebnis möglich gemacht", sagte Schleritzko. Im Vergleich dazu sei bei den bisherigen Verwertungstransaktionen in den Jahren 2001, 2007 und 2011 lediglich 54 bis 60 Prozent des Nominalwerts erzielt worden.

Der Landtag hatte in seiner Sitzung am 17. Juni mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ beschlossen, dass maximal 1,65 Milliarden Euro an bestehenden Forderungen verkauft werden können. Mit der Verwertung von Wohnbauförderdarlehen wurde der Finanzierungsstruktur des Landes - neben der Finanzierung über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA), Bankkrediten und Anleihen-Ausgabe - eine vierte Säule hinzugefügt, wurde erläutert.

Bei der nun erfolgten ersten Verwertungstransaktion im neuen System wurden aktuell 6.044 Einzeldarlehen im Umfang von 405,6 Millionen Euro verwertet. Zur Erzielung des bestmöglichen Kaufpreises habe die Hypo NOE ein Bietverfahren nach dem Bestbieterprinzip durchgeführt. Im Rahmen dieser Wettbewerbsplattform konnten potenzielle Investoren Angebote abgeben, um die Forderungen wirtschaftlich zu erwerben. Neun verbindliche Angebote wurden abgegeben.

Das wirtschaftliche Eigentum an den Darlehensforderungen wird den Angaben zufolge an die Hypo NOE Landesbank verkauft. Das zivilrechtliche Eigentum an den Forderungen bleibt demnach weiterhin treuhändig beim Land Niederösterreich, das auch wie bisher gegenüber den Darlehensnehmern als Darlehensgeber auftritt. Für diese ändere sich nichts durch den Verkauf, hieß es.