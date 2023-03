Notruf NÖ: 60 Pflegekräfte mit offenem Brief an Kanzler und Minister

Werbung

Sandro Sereinig ist „Acute Community Nurse“ bei Notruf Niederösterreich. Im Namen von allen 60 diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pflegern des Unternehmens hat er einen offenen Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Johannes Rauch gesandt.

In dem Brief steht etwa: „Während der Pandemie waren wir entweder über die Telefonnummer 1450, 141 oder 144 aber auch als Einsatzpersonal vor Ort die ersten Ansprechpartner für Patient*innen. Abseits von Corona Patient*innen leisten wir täglich unseren Beitrag im Bereich der telefonischen Gesundheitsberatung bzw. im Bereich der Notfallversorgung zu Hause. Trotz alledem sind wir im Entgelterhöhungs-Zweckszuschussgesetz nicht für den 'Pflegebonus' vorgesehen.“

Dieses Problem betreffe nicht nur das Pflegeteam von Notruf NÖ, das geschlossen hinter dem Brief stehe, sondern auch andere freiberufliche oder in Arztpraxen angestellte Pflegekräfte oder Community Nurses österreichweit. Den vollen Brief kann man auf Facebook lesen.

Pflegekräfte: „Sind überzeugt, dass Bundesregierung nicht mit Absicht gehandelt hat“

Am Ende des Briefes betonen die Krankenpflegerinnen und -pfleger, dass sie überzeugt sind „dass die Bundesregierung nicht mit Absicht gehandelt“ habe, als sie dieses Gesetz beschlossen habe und damit so viele Beschäftigte in der Pflege unberücksichtigt lasse. Es sei an der Zeit, „dieses Versehen, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen“.