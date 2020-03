„Wir ziehen keine Bilanz. Wir stellen Weichen.“ Stellt NÖAAB-Obmann Wolfgang Sobotka klar. Er wolle Niederösterreichs „größte“ Arbeitnehmerorganisation nicht nur inhaltlich, sondern auch personell neu aufstellen. Und hat dazu ab sofort eine neue, geschäftsführende Obfrau an seine Seite geholt: Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Bildungs-, Familien- und Sozial-Landesrätin soll den NÖABB bis zum kommenden Landestag im November gemeinsam mit dem bisherigen Obmann leiten – „und dann die Arbeit übernehmen“. „Mir ihr“, so Sobotka, „haben wir eine, die mehr als prädestiniert ist, auch, weil sie Beruf und Familie verbindet, weil sie den Mut zum Umstieg hatte, und weil sie die Menschen mag.“ Und weiter: „Sie ist eine starke Stimme!“ Dem schloss sich auch NÖs Landesvorstand an und nominierte Teschl-Hofmeister einstimmig.

Für sie sei das „eine schöne Herausforderung“, so die neue geschäftsführende Obfrau, die mittlerweile auch in die „ÖVP-Familie“ aufgenommen wurde. Sie könne nicht versichern, alle Probleme zu lösen, werde aber ihr Bestes geben. Und für Wolfgang Sobotka? Ist es „nach zehn Jahren gut, den NÖAAB in andere Hände zu legen“. Er hätte ohnehin nie „Posten gesammelt“.