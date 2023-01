Arbeitslosigkeits-Quote niedrig wie 2008

Werbung

Trotz der herausfordernden Konjunkturlage hat sich der Arbeitsmarkt im Vorjahr sehr gut entwickelt. Der Blick in die Statistik des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigt, dass die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich um 21 Prozent zurückging – im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 19 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,9 Prozent und ist damit so niedrig wie seit 2008 nicht mehr.

Frauen, Langzeitarbeitslose und über 50-Jährige profitierten von der guten Beschäftigungslage besonders. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten stieg um rund 12.500 Personen auf 651.300. Gegenüber dem Vorkrisenniveau ist das ein Plus von 3,4 Prozent. Im gesamten Jahr wurden beim AMS Niederösterreich über 100.000 offene Stellen gemeldet.

„Trotz der größer werdenden Herausforderungen fällt die Bilanz für den niederösterreichischen Arbeitsmarkt positiv aus“, erklärt AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. Das AMS Niederösterreich habe diese Entwicklung für organisatorische Reformen und den Start innovativer Projekte „optimal genutzt“. Denn die hohe Inflation und die massive Steigerung der Energiekrise hätten auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Deshalb gründete das AMS beispielsweise in Sigmundsherberg das erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum Europas. Auch maßgeschneiderte Programme für Wiedereinsteigerinnen seien intensiviert und beispielsweise Psychotherapie-Angebote für Jobsuchende eingeführt worden.

Für 2023 rechnet Hergovich mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. „Der niederösterreichische Arbeitsmarkt befindet sich nach wie vor in guter Verfassung. Wir gehen aber davon aus, dass sich das in den kommenden Monaten ändern wird und eine moderate Trendumkehr einsetzt“, analysiert Hergovich. Betroffen davon seien vor allem Bauwirtschaft, Industrie und Dienstleistungssektor. Zugleich erwartet er weiterhin einen, allerdings abgeschwächten, Beschäftigungszuwachs.