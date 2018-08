Lebenslanges Lernen wird immer wichtiger, weil damit auch die Jobchancen gesteigert werden. Dem will auch die NÖN Rechnung tragen und vergibt gemeinsam mit der „WU Executive Academy“ der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien ein NÖN-Stipendium für ihre Leserinnen und Leser.

Die dreisemestrigen Universitätslehrgänge „Marketing & Sales“, „Tourismus- & Eventmanagement“ sowie „Logistik- & Supply Chain Management“ werden jeweils mit 3.750 Euro gefördert. Für das vier Semester dauernde Upgrade-Studium zum Diplom-Betriebswirt werden sogar 6.400 Euro beigesteuert. Sämtliche Kurse sind berufsbegleitend und werden in Modulen jede zweite Woche an Freitagnachmittagen sowie am Samstag am Campus der WU Wien abgehalten.

„Wir leben in einem sich rasch ändernden beruflichen Umfeld. Um fit auf künftige Herausforderungen reagieren zu können, bieten wir diese berufsbegleitenden Studien an. Wichtig ist uns dabei der hohe Praxisbezug“, betont Dieter Scharitzer, Lehrgangsleiter an der WU Executive Academy. Und die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger ergänzen: „Für uns ist es eine tolle Chance, den Leserinnen und Lesern eine hochqualitative Weiterbildung zu ermöglichen.“ Wer die NÖN-Stipendien erhält, wird in einer Jurysitzung im September entschieden.