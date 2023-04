Wer jetzt den neuen NÖ-Wohn- und Heizkostenzuschuss erhält

Werbung

85 Millionen Euro fließen in einen neuen Wohn- und Heizkostenzuschuss. Die Förderung, die ÖVP und FPÖ bei der Präsentation ihres Arbeitsübereinkommens angekündigt haben, wurde am Dienstag von der Landesregierung beschlossen.

Erhalten sollen sie Menschen mit kleinen Einkommen sowie der Mittelstand, kündigten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) an. Konkret können die Einmalzahlung alle Ein-Personen-Haushalte mit einem jährlichen Bruttohaushaltseinkommen bis zu 40.000 Euro und alle Mehr-Personen-Haushalte mit einem jährlichen Bruttohaushaltseinkommen von bis zu 100.000 Euro beantragen.

150 Euro für die erste, 50 Euro für jede weitere Person in einem Hausshalt

Die Förderhöhe hängt von der Anzahl der Menschen ab, die in einem Haushalt leben: Ein Ein-Personen-Haushalt wird mit 150 Euro pro Jahr unterstützt, für einen Mehr-Personen-Haushalt gilt 150 Euro für die erste Person, jede weitere Person in demselben Haushalt erhält noch einmal 50 Euro. Für einen 4-Personen-Haushalt ergibt das also beispielsweise eine Einmalzahlung von 300 Euro. Laut Landbauer sollen zwei Drittel der NÖ-Haushalte von der neuen Förderung profitieren. Er betonte, dass diese für Asylwerberinnen und -werber sowie Inhaftierte nicht gelte.

Beantragen können die Förderung nur Über-18-Jährige mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Betont wurde von Landbauer und Mikl-Leitner zudem, dass die Förderung nur Staatsbürger erhalten sollen und Personen, „die jenen gleichgestellt sind“. Auf eine bestimmte Heizform wie Gas oder eine bestimmte Wohnform wie Miete oder Eigentum sei die Förderung nicht beschränkt. Der Heizkostenzuschuss, den alljährlich Menschen mit geringem Einkommen beantragen können, ist von dem neuen Wohn- und Heizkostenzuschuss unabhängig.

Antragstellung ist ab 19. April möglich

Die Antragstellung soll ab 19. April und bis 30. Juni auf der Webseite des Landes möglich sein. Der Topf, aus dem die neue Anti-Teuerungshilfe bezahlt wird, werde vom Bund zur Verfügung gestellt, betonte Mikl-Leitner.

„Die gestiegenen Heiz- und Wohnkosten sind der stärkste Treiber der Teuerung. Deshalb haben wir in der Landesregierung die Einrichtung dieses Wohn- und Heizkostenzuschusses beschlossen“, meinte die Landeshauptfrau. Dieser würde sich in die bereits im Vorjahr beschlossenen Anti-Teuerungshilfen einreihen, die etwa den Strompreisrabatt und das Schulstartgeld beinhalteten.