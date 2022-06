Weltflüchtlingstag Bericht: Schlepper nutzen Ukraine-Krieg für Werbung von Flüchtlingen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Innenminister Gerhard Karner präsentierte anlässlich des Weltflüchtlingstags den Schlepperbericht 2021 Foto: Landtag NÖ

D er Ukraine-Krieg hat das Geschäft der Schlepper nach Angaben des Innenministeriums noch einmal befeuert. Diese werben auch bei Migranten aus Ländern, die keine Chance auf Asyl in Österreich haben, damit, dass wegen des Kriegs die Grenzen in Europa offen sind. So registriere man derzeit besonders viele Aufgriffe von Staatsbürgern aus Indien, Pakistan, Algerien, Tunesien oder Marokko, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.