NEOS fordern Anreizsystem, um Frauenanteil im Landtag zu erhöhen

Nur 13 der 56 angehenden Abgeordneten im Landtag, der am 23. März konstituiert wird, sind weiblich. Das ist ein Anteil von 23,2 Prozent. NEOS-Landessprecherin Indra Collini erklärt dazu: „In Niederösterreich leben mehr Frauen als Männer, trotzdem sind sie in der Politik unterrepräsentiert. Diesem Problem müssen in erster Linie Maßnahmen innerhalb der Parteien entgegenwirken. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass Landtagsklubs für weibliche Abgeordnete mehr Geld erhalten und wir so einen Anreiz schaffen, damit Parteien mehr Frauen aufstellen“.

Es solle dadurch aber insgesamt nicht mehr Geld für die niederösterreichischen Parteien geben. Wie schon im Wahlkampf spricht sich Collini erneut für eine Halbierung der Parteienförderung aus. Die solle schon in der kommenden Legislaturperiode passieren.

Collini fordert Umsetzung von Kinderbetreuungsoffensive

Indra Collini stellt zum Weltfrauentag Forderungen für "echte Gleichberechtigung in NÖ". Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Die NEOS-Politikerin fordert anlässlich des morgigen Weltfrauentages aber auch die Umsetzung der angekündigten Kinderbetreuungsoffensive. Sie betont: „Das derzeitige Angebot in den Gemeinden macht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fast unmöglich. Viele Frauen werden so in die Teilzeitarbeit gezwungen, die allerdings in die finanzielle Abhängigkeit führt. Am Ende des Erwerbslebens landen viel zu viele in der Altersarmut“. Eine Lösung dafür könnten für die Pinken auch flexiblen Arbeitszeit- und Karenzmodelle sein.