Jugendliche aus ganz Niederösterreich trafen den Papst in Lissabon

Mehr als eine Million Jugendliche trafen einander in diesem Jahr beim Weltjugendtag. Darunter auch 34 junge Menschen, die gemeinsam mit Generalvikar Christoph Weiss in einer von der Diözese St. Pölten organisierten Reise nach Portugal flogen. Die Organisatorin dieser Reise war Marietherese Dieztschold-Bojakovsky.

Generalvikar Christoph Weiss begleitete die Jugendlichen nach Lissabon. Foto: DIÖZESE SANKT PÖLTEN

Abwechslungsreiche Aktivitäten für die Jugendlichen

Für die Jugendlichen gab es unter anderem ein Austauschtreffen in Madeira mit amerikanischen, polnischen und vietnamesischen Jugendlichen. Am 1. August fand außerdem ein großes Österreich-Treffen statt. Abgesehen von den vielen verschiedenen Möglichkeiten zum Austausch gab es in der ganzen Stadt spirituelle Angebote, Taizee Gebete und vieles mehr. Die jungen Menschen hatten zudem die Möglichkeit, Katechesen in unterschiedlichen Sprachen zu besuchen. Der Höhepunkt war die Abschlussmesse am Sonntag in der Hauptstadt, bei der rund 1,5 Millionen Gläubige den Worten des Papstes im Tejo-Park lauschten

Die Eindrücke, die die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher von der Reise mitnahmen, sind vielfältig. „Durch die Challenges, die sich auf so einer Reise auch ergeben, sind einige bestimmt auch über sich hinausgewachsen. Wiederum in unserer Gruppe war die Stimmung durchwegs positiv und lustig. Wenn man so fragt, dann wollte keiner die Erfahrung missen und konnte einiges für sich mitnehmen“, resümiert die Organisatorin.

Auf dem Programm stand unter anderem ein Treffen mit Jugendlichen aus Amerika, Polen, Vietnam und Madeira. Foto: DIÖZESE SANKT PÖLTEN

Erwartungen wurden übertroffen

„Bevor man auf so eine Reise geht, wundert man sich und versucht zu planen und überlegt, was auf einen zukommen könnte, aber in vielerlei Hinsicht wurden sämtliche Erwartungen übertroffen und bestimmt können diejenigen, die dabei waren, der Aussage zustimmen, dass man beschenkt und mit einem vollen und freudigen Herzen von dieser Reise zurückkommt und Erfahrungen gesammelt hat, die einen sehr lange begleiten und auch durch vielleicht triste Zeiten tragen“, berichtet sie weiter.

1,5 Millionen Jugendliche feierten Messe mit Papst

Die Weltjugendtage finden abwechselnd in kleinerem Rahmen in den Diözesen vor Ort und alle zwei bis drei Jahre als weltweit organisiertes großes Treffen statt. Ihren Ursprung haben die Jugendtage in einer Initiative von Papst Johannes Paul ll., welcher im Jahr 1984 zum „internationalen Jubiläum der Jugend“ nach Rom einlud.

Der diesjährige Weltjugendtag fand unter dem Motto „Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg“ statt. Mit dem Apell des Papstes „Habt keine Angst“ ging ein riesiges Event zu Ende, welches in dieser Größenordnung das nächste Mal 2027 in Seoul in Südkorea stattfinden wird.