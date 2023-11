JVP mit Fotoaktion: Die Chance auf das Eigenheim als Schreckgespenst

„Das größte Schreckgespenst für Junge ist die schwindende Chance, sich in Zukunft die eigenen vier Wände leisten zu können“, sagt der Landesobmann der JVP Niederösterreich Sebastian Stark in einer Aussendung. Die Situation für Häuselbauer sei derzeit alles andere als einfach. Das wäre auf unrealistische Kreditrichtlinien sowie hohe Gebühren und Nebenkosten zurückzuführen. Auch hohe Baukosten, steigende Grundstückspreise und weitere finanzielle Hürden würden ihren Teil dazu beitragen. Besonders junge Menschen, die von den eigenen vier Wänden träumen, würden unter diesen Gegebenheiten leiden, sagt der JVP NÖ-Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl. Laut Stark würde so für viele der Traum vom Eigenheim platzen. Er hinterfragt auch den Sinn des Weltspartages, da man sich als junger Mensch trotz Sparens kein Eigenheim mehr leisten könne.

Mit einer Fotoaktion möchte die JVP passend zu Halloween und dem Weltspartag auf diese Problematik hinweisen. Die jungen Menschen schlagen auch mögliche Lösungen vor: „Wichtig wäre, dass staatliche Nebengebühren, wie die Grunderwerbssteuer oder die Eintragungsgebühren ins Grundbuch für den Erwerb des ersten Eigenheimes sinken beziehungsweise gänzlich abgeschafft werden“, fordert der NÖ-Landesgeschäftsführer der JVP. Zudem müsse sich bei der Vergabe von Wohnkrediten etwas ändern. Diese seien durch die verschärften Regeln der Finanzmarktaufsicht für junge Menschen im Prinzip unerreichbar. Leistung müsse sich auch auf dem Weg zu den eigenen vier Wänden wieder lohnen, so Grünsteidl.